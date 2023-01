Conciertos de k-pop en Latinoamérica 2023: ¿qué grupos coreanos llegarán este año?

El año 2023 abre una nueva oportunidad para que los fans de k-pop conozcan en persona a sus ídolos favoritos y vean sus presentaciones en vivo. Por un lado, SUPER JUNIOR y NCT son dos grupos con conciertos agendados en países de Latinoamérica para el primer trimestre. A continuación, te mostramos la agenda de shows ya confirmados y con entradas a la venta. Si tu artista favorito no está en la lista, no desesperes porque más boybands y girlbands podrían unirse en los próximos meses cuando anuncien nuevas giras mundiales.

NCT 127 en Latinoamérica

En febrero, la subunidad denominada NCT 127 viaja a Sudamérica con la gira “NEO CITY: THE LINK”. Cabe precisar que el integrante Haechan estará ausente en el tour debido a un problema de salud.

Fechas y países

Sao Paulo, Brasil: 18, 19, 20 de enero

Santiago, Chile: 22 de enero

Bogotá, Colombia: 25 de enero

Ciudad de México: 28 de enero.

NCT 127 llega a Latinoamérica. Foto: SM

SUPER JUNIOR en Latinoamérica

Uno de los fandoms de k-pop más resilientes en América Latina es el de SUPER JUNIOR. La boyband con 17 años de trayectoria se reencontrará con sus admiradoras en cuatro países.

A pesar de sus años de debut, el grupo sigue vigente. Cabe resaltar que el ”SUPER SHOW 9″ se agotó en su primera fecha de CDMX y el evento en Perú también está a pocas entradas de ser sold out.

Fechas y países

Santiago, Chile: 7 de febrero

Sao Paulo, Brasil: 9 de febrero

Lima, Perú: 11 de febrero

CDMX, México: 14 y 15 de febrero.

SUPER JUNIOR visitará Perú por tercera vez con su "SUPER SHOW". Foto: composición LR/SM

ONEUS en Latinoamérica

En su primera gira mundial “Reach for us”, ONEUS pasará por México y dos países de Sudamérica. Los cantantes de “Luna” y “A song written easily” viajan con su nueva alineación de cinco integrantes.

Fechas y países

CDMX, México: 10 de febrero

Santiago, Chile: 12 de febrero

Sao Paulo, Brasil: 15 de febrero.

ONEUS debutó en 2019 bajo la RBW Entertainment. Foto: composición LR/RBW

Just B en Latinoamérica

La boyband de seis integrantes sale de Corea del Sur con su tour “JUST be with you in Latin America”. Por ahora, solo se ha confirmado dos fechas de concierto en México.

CDMX, México: 26 de enero

Monterrey, México: 29 de enero.