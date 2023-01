Dawon de SF9 se une a la lista de idols del k-pop que socorrieron a personas en peligro de muerte. De acuerdo a su agencia, el 5 de enero (KST), el famoso coreano de 27 años atendió a un hombre que sufrió un paro cardíaco en un sauna administrándole primeros auxilios con la ayuda telefónica de los paramédicos. La empresa FNC Entertainment reveló el caso de su artista porque, como consecuencia de este, habían optado por darle un descanso de un fanmeeting programado en su agenda para esa misma fecha.

El sello detalla en su comunicado que el hecho tuvo lugar en un sauna frecuentado por Lee Sang Hyuk (nombre real de Dawon).

Dawon es bailarín y cantante de SF9. Foto: Naver

Según el anuncio, el también actor de k-dramas, como “Doom at Your Service”, fue testigo del paro cardíaco e hizo todo lo posible por administrar los primeros auxilios de emergencia con la ayuda de los paramédicos, quienes le instruían al teléfono. Una vez llegaron los socorristas al lugar, el hombre quedó al cuidado de estos. No hay mayores actualizaciones sobre el paciente .

Tras dicho caso, detalló la también agencia de AOA, conversaron con el famoso coreano y acordaron cancelar su participación en el fanmeeting programado para ese mismo día, con el propósito de que pudiera descansar.

Dawon de SF9 nació el 24 de julio de 1995 en Ilsan, Corea del Sur. Foto: Naver

Aunque en el comunicado la empresa no especifica cómo se encuentra Dawon después de socorrer al paciente, se menciona que harán todo lo posible para que el artista “pueda recuperar la estabilidad lo antes posible”.

Además, FNC Entertainment apeló a la compresión de los fanáticos por la repentina ausencia del ídolo en el evento.