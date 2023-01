SUPER JUNIOR en Perú 2023: ¿quiénes son los ex y actuales integrantes del grupo de k-pop?

Con más de 17 años en el medio, SUPER JUNIOR se ha consagrado como uno de los grupos más representativos del k-pop a nivel mundial y este 11 de febrero actuará en Perú por tercera vez. De la mano del SUPER SHOW 9, la boyband coreana promete hacer bailar a miles de fans en la cancha del estadio de San Marcos al ritmo de sus grandes hits, como “Sorry, sorry”. No faltarán en este esperado concierto canciones de su más reciente álbum, “The road”.

Pero ¿quiénes son estos famosos que han conquistado una fiel base de seguidores peruanos? En esta nota te presentamos a los integrantes activos y aquellos que formaron parte del conjunto en algún momento.

Alineación original de SUJU y los ingresos de Kyuhyun, Henry y Zhoumi

Un dato que debes conocer primero es que SUJU inicialmente fue un grupo rotativo. Su debut se concretó el 6 de noviembre de 2005 bajo la agencia SM, con los miembros Leeteuk, Heechul, Hangeng, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kibum .

SM abandonó el concepto de rotar integrantes al poco tiempo y cerró la alineación en 2006, con la llegada de Kyuhyun. Dos años después, Henry y Zhoumi se unieron a la familia, pero en la subunidad china SUPER JUNIOR M.

Leeteuk

Considerado uno de los mejores líderes en la industria del k-pop y artista pilar de SM, Leeteuk es el integrante de mayor edad en SUJU. Él nació el 1 de enero de 1983.

Además de ser vocalista, bailarín y guía del grupo, es MC, compositor, locutor, modelo y escritor. Su apelativo artístico es Leeteuk, que significa ‘especial’, y su verdadero nombre es Park Jungsoo.

Leeteuk, líder de SUPER JUNIOR. Foto: SM

Heechul

Conocido como ‘la estrella universal’, Kim Heechul nació nueve días después que Leeteuk. Actualmente, no aparece en los conciertos del tour mundial SUPER SHOW 9 debido a una lesión permanente en la pierna, pero continúa participando en lanzamientos y promociones grupales.

Kim Heechul, uno de los idols más respetados de la industria del K-pop. Foto: composición LR / Label SJ

Yesung

Kim Jongwoon, llamado también Yesung, es uno de los tres destacados vocalistas principales de SUJU. Nació el 24 de agosto de 1984.

Al igual que Heechul es AB. Ello significa que es bastante único y extravagante, de acuerdo a las creencias en Corea sobre la personalidad y el tipo de sangre.

Shindong

Uno de los bailarines principales de SJ. Shindong, nombre que significa ‘niño prodigio’, nació el 28 de septiembre de 1985. En la actualidad, es novio de una extrainee. Como todos los integrantes de este grupo ícono de la segunda generación del k-pop, brilla en el plano artístico individual.

Shindong de SUPER JUNIOR. Foto: SM

Eunhyuk

También conocido como Lee Hyuk Jae, por su nombre real, Eunhyuk llegó a este mundo el 4 de abril de 1986. Él es el main dancer y rapero principal de SJ. También fue líder de la boyband cuando Leeteuk inició el servicio militar y guio la subunidad SUPER JUNIOR M tras la salida de Hangeng.

Siwon

Idol actor, visual de SUPER JUNIOR y embajador de la Unicef. Choi Siwon, uno de los idols más ricos y guapos de la industria, nació el 7 de abril de 1986, pero fue certificado el 10 de febrero de 1987.

También reconocido como un galán de k-dramas, entre sus últimas series estrenadas figuran “Love is for suckers” y las dos temporadas de “Work later, drink now″.

Donghae

Nacido el 10 de octubre de 1986, Lee Donghae es considerado por los fans como el falso maknae (integrante más joven) de SJ. Dentro del grupo, se desempeña como cantante y bailarín destacado. También es actor de k-dramas, al igual que Siwon, y pronto regresará a este rubro tras nueve años con la serie “Oh! Youngshim”.

Lee Donghae es un cantante, bailarín, rapero, compositor, actor, productor, modelo y empresario coreano. Foto: Label SJ

Ryeowook

Junto con Yesung y Kyuhyun, Kim Ryeowook integra la tríada de reyes vocales de la boyband y es miembro de la subunidad SUPER JUNIOR KRY. Nacido el 21 de julio de 1987, entrenó solo dos meses como aprendiz de SM y se unió a la alineación original de SUJU semanas antes del debut grupal.

Kyuhyun

Cerró la alineación final de SUPER JUNIOR con su debut concretado el 27 de mayo del 2006 y pasó a convertirse en el maknae y uno de los cantantes principales. Nacido el 3 de febrero de 1988 en Seúl, Cho Kyuhyun también es MC y actor de musicales.

Sungmin

Lee Sungmin es miembro inactivo de SJ desde el 2014, pero sigue mostrando su talento de forma individual o al lado de su esposa, la actriz Kim Saeun. Su más reciente aparición en TV fue en “Mr. Trot 2”. Él nació el 1 de enero de 1986.

Hangeng

El primer idol chino del k-pop. Hangeng actualmente se encuentra casado y acaba de tener su primer hijo con Celina Jade. Él nació el 9 de febrero de 1989 y formó parte de SJ desde el debut en 2006 hasta el 2009.

Los famosos chinos Hangeng (exintegrante de SUPER JUNIOR) y Celina Jade se casaron el 31 de diciembre del 2019. Foto: composición LR/Weibo

Kibum

Fue el maknae original hasta la llegada de Kyuhyun. Kim Kibum, nacido el 21 de agosto de 1987, dejó SJ y SM en 2018, tras años de inactividad como miembro. Actualmente, se alista para regresar como actor después de un lustro.

Integrante original de SUPER JUNIOR, Kim Kibum, retoma su carrera actoral y ELF celebra en redes. Foto: PA Entertainment

Kangin

Fue miembro originario de SUJU, pero dejó el grupo en 2019. Su salida sucedió a un prolongado hiatus por controversias personales. Kim Youngwoon (verdadero nombre) nació el 17 de enero de 1985.

Kangin, exintegrante de SUPER JUNIOR. Foto: SM

Zhoumi

Integrante de la subunidad china SUPER JUNIOR M, Zhoumi nació el 19 de abril de 1986 en Wuhan. Actualmente, continúa bajo SM, pero está inactivo de la música.

Henry

Henry Lau, artista canadiense de origen chino, formó parte de SM desde el debut de SUPER JUNIOR M en 2018. Tras una década bajo el sello, separó su camino en 2018 para establecerse como artista individual, faceta que continúa desempeñando hasta el día de hoy en varios campos del entretenimiento.