Navidad 2022: canciones de k-pop que no pueden faltar en tu playlist este 25 de diciembre

Hay canciones de k-pop para toda ocasión y Navidad no es la excepción. En esta época de celebración, ¿qué temas de tus ídolos favoritos no pueden faltar en tu playlist? Los chicos de BTS, SUPER JUNIOR, TWICE y Stray Kids son algunos de los artistas del pop coreano con música idónea para escuchar y bailar este 25 de diciembre.

“Dear Santa” de SNSD-TTS

El destacado vocal de la subunidad de SNSD, TTS, abre con dulzura “Dear Santa”. Tras segundos de la intro, el tema vira a un movido villancico de k-pop que no podrás dejar de bailar. En su colorido MV, hace su aparición el carismático felino de peluche del videoclip de “Lion heart”.

“Christmas evel” de Stray Kids

Stray Kids lleva el espíritu festivo a otro nivel con “Christmas evel”. En esta canción, escrita por la subunidad 3Racha para el álbum sencillo homónimo, Felix desea una feliz Navidad con su inconfundible voz grave en el puente que da paso a un cierre poderoso al ritmo de hip hop y funky.

“Merry & happy” de TWICE

Si hay una canción que plasma la dicha de la Navidad, esa es “Merry & happy”. Este alegre tema fue lanzado por la girlband de k-pop TWICE en diciembre del 2017 como parte del álbum homónimo, reedición de “Twicetagram”.

“Dynamite” y “Butter” (Holiday remix)

El repertorio de BTS cuenta con varios títulos idóneos para el cálido ambiente navideño. Sin embargo, si lo que quieres es bailar este 25 de diciembre, las opciones perfectas para ti son los remixes Holiday de los dos más grandes hits de la agrupación: “Dynamite” y “Butter”.

“The carol” de LOONA

Una canción navideña que podrás escuchar a toda hora y en todo lugar. “The carol” fue publicada el 15 de diciembre del 2016 como el primer tema del single álbum de Haseul. La líder de LOONA interpretó este hit de su sencillo introductorio en el grupo junto con sus compañeras Heejin y Hyunjin.

“Celebrate” (álbum) de SUPER JUNIOR

SUPER JUNIOR abraza a sus fans en Navidad con “The road: celebration”, el segundo volumen de su undécimo álbum de estudio. Las cinco canciones de este disco, que vio la luz el 15 de diciembre, son altamente recomendables, pero hacemos especial mención a “Celebrate”, el título principal, y “White love”, cover del tema del mismo nombre lanzado por Turbo en 1998.

Mención aparte para “Hate Christmas”, una pista que, bajo el dulce sonido de los cascabeles, esconde una letra que refleja el sentir de muchos corazones solitarios en esta época.

“Miracles in december” (álbum) de EXO

Otro álbum navideño de k-pop que no puede faltar en el recuento es el icónico “Miracles in december” de EXO. Estrenado en diciembre del 2013, contó con versiones en coreano y chino. De sus seis canciones, posiblemente el tema homónimo al disco y “First snow” son las más coreadas por los fanáticos en Navidad.