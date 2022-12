“SUPER JUNIOR: The last man standing” en Disney+: tráiler, fecha de estreno y más sobre documental

La cuenta regresiva para la llegada de “SUPER JUNIOR: The last man standing” a Disney Plus continúa con el lanzamiento del tráiler oficial y el anuncio de la fecha de estreno. En este documental, los entretelones del k-pop serán mostrados a los fanáticos mediante la historia de SUJU, grupo ídolo clave con 17 años de carrera que se alista para recorrer el mundo una vez más con su gira global “SUPER SHOW”. ¿Cuándo estará disponible en el streaming?

Fecha de estreno del documental “SUPER JUNIOR: The last man standing” en Disney Plus

El año 2023 iniciará con fuerza para los ELF. “SUPER JUNIOR: The last man standing” será estrenado el miércoles 18 de enero por Disney Plus en países de Asia-Pacífico. Los territorios incluidos son Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Japón, Malasia y Filipinas.

¿Documental de SUPER JUNIOR estará en Disney Plus de Latinoamérica?

No se ha confirmado el estreno de “SUPER JUNIOR: The last man standing” en Latinoamérica por el momento. Sin embargo, se espera que el documental se sume al catálogo de la región tras su liberación en Asia, como sucedió con “In the soop: Friendcation” de Taehyung de BTS, otra producción k-pop de Disney Plus.

SUPER JUNIOR en imagen promocional de SMTown Live 2022. Foto: SM

Tráiler de “SUPER JUNIOR: The last man standing”

Los nueve integrantes activos de SUPER JUNIOR viajan a su época debut mediante sus memorias y registros de aquella época. Algunos miembros que el aclamado grupo perdió en el camino, como Kibum y Hangeng, son mostrados en estas imágenes de archivo.

Los ‘Reyes del Hallyu’, como son conocidos mundialmente, también reflexionan sobre su pasado, presente y futuro como agrupación. Kyuhyun, el más joven, rompe en llanto en una escena.