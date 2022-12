El pasado 25 de noviembre, la repentina expulsión de Chuu de LOONA sorprendió a seguidores de la girlband. La agencia BlockBerry Creative (BBC) argumentó que la cantante maltrató a un empleado de la compañía y que ello era intolerable. No obstante, para los fans de la girlband, la medida fue considerada como una represalia por el distanciamiento entre Chuu y el sello musical que maneja las actividades de LOONA.

Casi un mes después, la artista declaró en una entrevista escrita para Dispatch, medio que preparó un informe sobre la relación tensa entre Chuu y Blockberry Creative por las ganancias y pagos a la joven.

Contrato de Chuu

El medio expuso que las condiciones contractuales con las que Chuu debutó en LOONA eran poco razonables. En 2017, año de la firma de este documento, las partes acordaron dividir las ganancias en una proporción 7:3 (empresa 70% y Chuu 30%). Sin embargo, los gastos de las actividades se dividirían en relación 5:5.

Fans de LOONA acusan a Blockberry de crear un contrato injusto. Foto: @dalsolunariz/Twitter

Según el análisis de Dispatch, este tipo de estructura perjudicaba a las integrantes de LOONA, pues las mantenía en un esquema de deuda permanente. Aunque hubiese pérdidas en las actividades, la agencia continuaba recibiendo ganancias. BBC argumentó que este sistema era necesario para “salvar la compañía y el grupo”, considerando que el debut de LOONA requirió una inversión tremenda con la producción de 12 solos y otras subunidades.

Como firmaron el contrato al ser novatas, las idols no se habrían dado cuenta de este desequilibrio sino hasta el 2021. Chuu respondió a Dispatch: “El año pasado, una integrante preguntó ‘¿no es momento de que te paguen?‘ Ahí reconocí que había un problema (...) Es un sistema en el que te endeudas mientras más trabajas. Era tarde, pero quería corregirlo”.

En 2022, Chuu habría aplicado a una acción legal para suspender su contrato exclusivo. Según Dispatch, la corte aprobó ello en marzo. Sin embargo, como una de las integrantes más populares de LOONA, BlockBerry pidió negociar nuevos términos de contrato para conservarla en el grupo.

LOONA: cada una de las 12 integrantes tiene contratos individuales con BlockBerry Creative. Foto: Dispatch

Hasta hace algunos meses, Chuu recibía todas las ganancias de sus actividades individuales y solo compartía los ingresos de las actividades grupales. En este último escenario, el nuevo contrato cambió de proporción 3:7 a favor de Chuu y también se firmó una cláusula de penalidad de 50.000 dólares en caso de que se rompiese algún término.

Bajo el nuevo contrato, Chuu tenía el derecho de ausentarse de algunas actividades de LOONA.

Cabe resaltar que si bien la situación financiera de Chuu mejoró, según Dispatch, sus compañeras siguen en deuda por el contrato que tienen con BlockBerry. También vale añadir que, poco después de la expulsión de Chuu, prensa coreana reportó que otras nueve miembros de LOONA también habrían acudido a la corte para evaluar sus contratos.

Chuu (Kim Ji Woo) es una de las integrantes más populares del grupo k-pop LOONA. Foto: Blockberry Creative

¿Hubo abuso de poder de parte de Chuu?

Considerando el ambiente tenso entre las dos partes, Dispatch señala que la madre de Chuu invocó la cláusula de daños cuando hubo un retraso de una hora en la filmación del video “Flip that” en mayo del 2022.

“No pedí el dinero solo por el retraso. Hubo muchas dificultades sobre la programación de actividades y se hizo esa solicitud como una advertencia”, explicó Chuu en su entrevista.

La cantante enfatizó que se había roto la confianza con la agencia desde el 2021 y que solo participó en Queendom para continuar en LOONA.

Cruces entre actividades individuales y grupales de Chuu también incrementaron la tensión. Foto: Dispatch

Sobre la acusación de supuesto abuso de poder, Dispatch presentó conversaciones con la persona identificada como ‘líder de equipo B’. Al momento de coordinar actividades, se ve interacciones cortantes.

“Esta persona era el único intermediario de la compañía con quien podría hablar. No estaba molesta con él, sino con cómo la agencia operaba. Pero el director D me trataba como una niña. Sentía que se me menospreciaba, los problemas ya se habían acumulado y pensé que tal vez necesitaba hablarles fuerte para que escuchen. Hubo momentos en que respondí con enojo. Soy humana, así que fue un error”, expresó la cantante.