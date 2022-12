Asia Artist Awards 2022: lista completa de ganadores en los premios AAA in Japan

AAA Focus (actores): Haknyeon de THE BOYZ

AAA Best Achievement: Yuri

AAA New Wave (canciones): TEMPEST, NMIXX, Kep1er

AAA New Wave (actores): Choi Siwon y Hwang Min Hyun

AAA Emotive: NMIXX, CRAVITY, actor Na In Woo

AAA Best choice (cantantes): KARD, Kep1er, PENTAGON, WJSN Chocome, Stray Kids

AAA Best choice (actor): Kim Seon Ho

AAA Best actor: Kim Sejeong, Lee Jun Young, Yuri, Lee Jae Wook

AAA Mejores artistas: ITZY, The Rampage From Exile Tribe, THE BOYZ