T.O.P de BIGBANG: ¿quién es el primer idol de k-pop que viajaría al espacio en el 2023?

Emocionado hasta las lágrimas. Así reaccionó el surcoreano T.O.P (integrante de BIGBANG) tras ser aceptado como una de las ocho personas seleccionadas para viajar al espacio y dar una vuelta a la Luna. El proyecto es gestionado por el empresario japonés Yusaku Maezawa, quien compró todos los asientos en la nave SpaceX.

DearMoon project es el nombre de la iniciativa que comenzó a prepararse en 2018. Maezawa recopiló postulaciones en marzo del 2021 para este viaje fuera del planeta, el segundo en el portafolio del japonés después de su trayecto de 12 días a la Estación Espacial Internacional ese año en una nave rusa.

El vuelo hacia nuestro satélite natural está programado para 2023 y el 9 de diciembre se reveló la lista final de personas que acompañarán al millonario en su travesía.

Los elegidos son el rapero de k-pop T.O.P, el DJ estadounidense Steve Aoki, el cinematógrafo Brendan Hall, el youtuber Tim Dodd, la fotógrafa británica Karim Illiya, el actor indio Dev Joshu, el artista y director creativo Yemi AD y el fotógrafo irlandés Rhiannon Adam. Se mencionan dos suplentes: la atleta olímpica de snowboarding Kaitlyn Farrington y la bailarina japonesa MiYU.

Personas seleccionadas para viaje al espacio. Foto: dearMoon

¿Quién es T.O.P?

“Como artista coreano, me gustaría que DearMoon inspire al mundo y le haga sentir a todos los que tienen un sueño, que este puede hacerse realidad”, comentó T.O.P en el video que lo presenta oficialmente como parte del proyecto.

Choi Seung Hyun, internacionalmente conocido como T.O.P, tiene 35 años. El versátil artista es músico, rapero, compositor, actor, diseñador, modelo y un ávido coleccionista de arte. Múltiples facetas forjadas durante sus años de actividad en la industria coreana.

T.O.P debutó en 2007 como uno de los integrantes de BIGBANG, boyband que marcó época en la segunda generación del k-pop. El mencionado grupo fue un boom internacional con temas como “Fantastic baby”, “Loser” y “Bang bang bang”. El conjunto que tenía originalmente cinco integrantes visitó el Perú en 2012, la única parada latinoamericana de su gira Alive GALAXY Tour.

En paralelo a los lanzamientos de BIGBANG, T.O.P trabajó en su carrera individual como actor y como rapero. No se puede ignorar sus proyectos a dúo con G-Dragon, subunidad que alcanzó importantes éxitos comerciales, y los sencillos en solitario “Turn it up” y “Doom Dada”

Como actor, T.O.P apareció en el k-drama “I am Sam”, “Iris”, la película “19-Nineteen”, la serie coreana “71: Into the fire”, la película “Commitement”, entre otros.

T.O.P en la película Commitment. Foto: Naver

El artista tomó una extensa pausa de los escenarios en febrero del 2017 para cumplir su servicio militar. Algunos meses después, fue investigado por presunto uso de marihuana, incidente que habría ocurrido en 2016. Tras sanciones disciplinarias, T.O.P terminó su etapa como servidor público el 6 de julio.

Al 2022, T.O.P se ha concentrado en su colección de arte y terminó su contrato con YG Entertainment. Aunque ya no trabaja bajo el sello musical que lo vio crecer, Choi SeungHyun todavía es miembro de BIGBANG y participó en el comeback “Still life” de la legendaria boyband.