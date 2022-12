Jinni se fue de NMIXX: ¿por qué la verdadera razón de su salida no sería revelada por JYP?

Los motivos personales que motivaron la salida de Jinni de NMIXX y JYP continúan siendo un misterio para los fanáticos. Muchos de estos exigen a la empresa claridad, pues no conciben la abrupta despedida de quien fuera una de las integrantes más famosas de la girlband del k-pop, así como una de las trainees con mayor tiempo bajo preparación.

Esta ídolo rookie, de solo 18 años, dedicó parte de su niñez y toda su adolescencia a cumplir su sueño artístico. Tras entrenar durante más de un lustro, logró debutar bajo JYP Entertainment en febrero del 2022 como miembro de NMIXX.

Jinni y sus compañeras de la girlband captaron la atención por su innovadora propuesta musical. El conjunto se alzó rápidamente como uno de los pilares de la cuarta generación del pop coreano, junto a LE SSERAFIM, NewJeans y otros grupos, femeninos principalmente.

Sin embargo, de la noche a la mañana Jinni no solo se fue de NMIXX, sino también de su agencia. El 9 de diciembre, la empresa comunicó la partida de Choi Yun Jin (nombre real) por “motivos personales” de la artista.

En busca de esas razones que derivaron en su despedida, los fanáticos acudieron a las redes sociales exigiendo claridad a JYP. Sin embargo, la empresa ha optado por el silencio hasta el cierre de la nota.

Jinni de NMIXX: el grupo debutó en febrero del 2022. Foto: JYP/Naver News

La política de JYP sobre la salida de sus artistas

En ese contexto, las declaraciones que el fundador de JYP brindó en una entrevista para Forbes en 2020, por el lanzamiento de su libro autobiográfico “Live for What?”, recobran vitalidad y dan una posible explicación al hermetismo de la agencia.

Al ser consultado sobre las salidas más misteriosas de la compañía, J.Y. Park habló sobre los valores de la firma y la innegociable decisión de optar por la despedida de aquellos que las quebrantan, aunque duela dejarlos ir.

“Tenemos el sistema educativo más largo entre las empresas de entretenimiento. Entienden totalmente nuestros valores de lo que representamos. Si un empleado o artista cruza la línea, dañará nuestros valores y tendrá que irse. Aunque no quiero que se vayan, aunque los amo, tengo que dejarlos ir, o de lo contrario nuestros valores colapsarán”, detalló.

Park Jin Young, conocido como J.Y. Park, The Asiansoul o por las inicales JYP, es un cantautor y productor surcoreano. Foto: JYP

El también cantante y productor aclaró que no dejaba ir alguien porque lo odiaba, puesto que entendía que todos son propensos a cometer errores. La razón de su intransigencia era que, si dejaban pasar por alto las faltas, otros podrían replicarlas. “Tengo que hacerlo para mantener vivos nuestros valores, pero lastima. Duele dejar ir a cualquier empleado o cualquier artista que tengamos”.

El mítico creador de Wonder Girls, 2PM, TWICE y más estrellas del k-pop agregó: “Eso no significa que cada artista que dejó nuestra compañía haya hecho algo malo. Algunos tenían otros problemas u otras razones para irse” .

J.Y. Park cerró el tema explicando que guardaban silencio sobre las salidas controvertidas de la compañía porque quieren que los artistas tengan éxito fuera de la empresa.

“Ya sea que un artista se vaya por elección o porque la compañía lo eliminó, JYP Entertainment no quiere manchar su futuro explicando nada en detalle. Si realmente hicieron algo malo, nunca lo diremos, esa es nuestra política. Realmente queremos que tengan éxito cuando se vayan. Si revelamos públicamente lo que hicieron cuando se fueron, eso los lastimará. Eso no es lo que queremos”, concluyó.

Dos días antes de su salida de NMIXX, Jinni se comunicaba con los fans en Bubble. Foto: composición LR/JYP

En el caso de Jinni, ya que la compañía optará por el silencio debido a su política, los fanáticos tendrían que esperar a que la ídola hable personalmente para conocer la verdad de su partida de JYP y de NMIXX, grupo que no volverá a ser OT7.