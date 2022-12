Enid de “Merlina” es fan del k-pop: boyband SEVENTEEN conquistó a Emma Myers en la vida real

La serie “Merlina”, producida por Tim Burton, es uno de los nuevos éxitos de Netflix. Esta historia explora la vida de Merlina Addams, interpretada por Jenna Ortega, al ingresar a una secundaria especial para criaturas sobrenaturales. Una joven totalmente opuesta a ella se convierte en su compañera de habitación y mejor amiga. Se trata de Enid Sinclair, a cargo de la actriz Emma Myers.

La joven de 20 años, cuyo personaje lleva el cabello rubio con iluminaciones azul y rosado, es fan del k-pop en la vida real. Durante entrevistas recientes, Emma reveló constantemente su afecto por una banda en particular: SEVENTEEN.

Al preguntarle por el mejor concierto de su vida, Myers no titubeó al recordar la gira “Ode to you” de la banda surcoreana en el 2020. “Fue increíble. Yo estaba en campo, ellos tocaron tantas canciones geniales. Son artistas sorprendentes, definitivamente esa es la respuesta”, expresó Emma al micrófono de MTV.

SEVENTEEN es un grupo de k-pop que nació en el 2015 y está formado por 13 integrantes. Además de ser recordados por su gran cantidad de miembros, son conocidos por su sincronización en el baile, la narrativa en su coreografía y la intervención directa de ellos en su música. ‘Grupo autoproducido’ es otro de sus apelativos en la industria.

Según una entrevista con Teen Vogue, la interacción de Emma con fandoms comenzó desde su adolescencia. El punto de partida fue “El señor de los anillos” y “Star wars”, y pasó por “La leyenda de Zelda”, “Attack on titan”, las bandas de música Twenty One Pilots, Panic at the Disco y más.

Su vida Carat como fan de SEVENTEEN comenzó hace casi cinco años, en la era “Aju Nice”, relata Teen Vogue. El integrante favorito (o bias) de Emma Myers es Jeonghan, miembro de la unidad vocal de la boyband, aunque ella dice que faltarían palabras para explicar su elección.

Jeonghan es el bias de Emma Myers en SEVENTEEN. Foto: Pledis/Instagram

Más evidencia de su dedicación a Carat Land es el resultado de su “Spotify Wrapped” de este año, ranking en el que SEVENTEEN reposa tranquilamente en el primer lugar.

Emma Myers también asistió al concierto Be the sun de este 2022 en Atlanta y lució orgullosa un peluche de tigre (al que llamó Ddunyoungie, aludiendo a Hoshi).

Emma Myers compartió foto de Dino en concierto de SEVENTEEN. Foto: ememyers/Instagram

Luego de conocer este dato sobre los gustos musicales de Enid en la vida real, algunos creen que los colores de su cabello en “Merlina” también estarían asociados al grupo de k-pop. Será “rosa cuarzo y serenidad” inspirado en los intérpretes de “Don’t wanna cry” o quizá una feliz coincidencia en la vida de Myers.