Chuu de LOONA se defiende tras su expulsión y ser acusada de maltrato al staff

La cantante Kim Jiwoo, más conocida como Chuu, declaró por primera vez después de su expulsión de LOONA por parte de la agencia BlockBerry Creative (BBC). El sello musical había justificado la salida de Chuu el último 25 de noviembre por una denuncia de supuesto maltrato verbal y abuso de poder contra empleados de la agencia.

A través de Instagram, la joven expresó el lunes 28 que no tenía motivos para avergonzarse delante de sus fans, defendiendo así su postura frente a las acusaciones de sus antiguos representantes.

“Hola, soy Chuu. Estoy agradecida por la preocupación de la gente y sus mensajes de apoyo”, comentó la artista de 23 años.

Chuu prosiguió: “No se me avisó sobre estos temas (con anticipación) o sé algo de esto, así que estoy informándome. Lo que sí estoy segura es que no he hecho algo de lo que mis fans pudiesen sentirse avergonzados”.

La cantante expresó que pronto contará su lado de la historia y mostró gratitud, una vez más, por el apoyo de los Orbit hacia ella. “Gracias por creer en mí”, concluyó.

Chuu defiende su inocencia. Foto: captura/chuuo3o en Instagram

Chuu y Blockberry Creative

Desde hace algunos meses, el fandom de LOONA conocía de las tensiones entre Chuu y su agencia por temas contractuales (actividades y presunta falta de pagos). En ese contexto, los admiradores de la artista reaccionaron en contra de BBC tras conocer su expulsión súbita del grupo y mostraron incredulidad por la justificación de la agencia.

A través de testimonios en redes sociales, Chuu también recibió respaldo del personal que trabajaba con ella en la producción de su canal de YouTube, fotógrafos y asistentes.

LOONA es un grupo de 12 integrantes. Foto: BlockBerry Creative

El 28 de noviembre, BlockBerry Creative volvió a referirse a la salida de Chuu. “Se le ha pedido a la agencia mostrar evidencia de la razón de la expulsión; sin embargo, esto no es responsabilidad de nosotros, sino está en las manos de Chuu y el staff involucrado”.

“Sobre esto, si hay algo injusto o que se necesite corregir, es un tema que las personas directamente involucradas deben revelar. La agencia ya ha confirmado que el incidente ocurrió entre Chuu y alguien del staff y nuestro comunicado se refirió a ello”, expresó la empresa sobre las reacciones del público.