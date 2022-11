El apodo que ha recibido Son Heung Min es una de las anécdotas que viene dejando Corea del Sur a su paso por Qatar, además del viral del ‘9′, Cho Gue Sung. Debido a la máscara negra que usó en el rostro durante el partido con Uruguay por la fase de grupos, el futbolista fue bautizado como el ‘Lapadula coreano’ por los fanáticos peruanos, quienes se quedaron con ganas de celebrar un gol suyo en su debut con los reds en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Pero ¿quién es Son Heung Min? A sus 30 años (edad internacional), este atleta es considerado uno de los peloteros más destacados. Conoce aquí su historial en el deporte y algunas curiosidades, como su conexión con Jisoo de BLACKPINK, y cómo lo puedes encontrar en redes.

El astro asiático del fútbol

Son Heung Min nació el 8 de julio de 1992 en Chuncheon, ciudad en la provincia de Gangwon, en Corea del Sur. Según sus datos disponibles, mide 184 centímetros y es cáncer por su signo zodiacal.

Conocido cariñosamente como ‘Sonny’ o ‘Sonaldo’, actualmente capitanea la selección nacional de Corea. También es delantero del Tottenham, club de fútbol profesional en la Premier League de Inglaterra. Entre sus habilidades destacan su velocidad y el manejo de ambos pies.

Es considerado el mejor pelotero asiático de todos los tiempos, conforme a Sport Brief, y uno de los jugadores más destacados a nivel mundial. Según datos de Transfermarkt, su valor neto asciende a los 70 millones de euros.

Historial amoroso y servicio militar de Son Heung Min

Actualmente, no se le conoce pareja, pero, en el pasado, Son ha sido novio de las idols del k-pop Bang Min Ah (Girl’s Day) y Yoo Soo Young (ex After School) . Además, protagonizó un sonado escándalo de citas con la superestrella de BLACKPINK Jisoo. Sin embargo, nunca se confirmó que tuvieran una relación amorosa.

Otra dato de interés es su servicio militar. Si bien fue exonerado del deber junto con su equipo por haberle dado el oro a Corea en los Juegos Asiáticos del 2018, Heung Min realizó tres semanas de entrenamiento. Él salió de su base en Jeju llevándose una condecoración por su puntería y el premio Pilsung, uno de los cinco reconocimientos para los más destacados de cada promoción.

Los rumores de una supuesta relación entre Jisoo de BLACKPINK y Son Heung Min nacieron en 2019. Foto: composición LR/captura

¿Cómo encontrar a Son Heung Min en Instagram?

Más de 8 millones de usuarios siguen a Son Heung Min en Instagram. Puedes hallar al capitán de Corea como @hm_son7.