La expulsión de Chuu de LOONA ha despertado un movimiento de solidaridad de los fans de la girlband, quienes miran con escepticismo la acusación que citó la BlockBerry Creation (BBC) como motivo de su sanción. Según la empresa de k-pop, Kim Jiwoo (su nombre real) habría incurrido en violencia verbal y abuso de poder a staff de la agencia.

En contexto, usuarios temen que el despido de Chuu sea una represalia del sello musical por los conflictos que tenían ambas partes. “BBC no pagaba a Chuu por sus trabajos individuales y ella demandó. Luego fue excluida de las actividades de LOONA, incluyendo la gira mundial”, señaló una internauta.

“Chuu tuvo que organizar su evento de cumpleaños con su propio dinero. Una fansite reveló que la agencia ni siquiera le daba movilidad para sus actividades”, expresó la tuitera sirenyves.

Hyunjin enojada por lo ocurrido con Chuu

Luego del anuncio de BlockBerry Creative, la compañera de grupo de Chuu habló a través del servicio de mensajería Fab.

“Me duele la cabeza. Tengo el corazón roto. Estoy muy enojada”, expresó Hyunjin de LOONA. “El corazón de Chuu unnie debe estar más dolido que a nadie en este momento. Anímenla y quiéranla mucho, por favor”, añadió.

Hyunjin defendió a Chuu y le envió apoyo en redes sociales. Foto: Naver

Fans le preguntaron si no tendría problemas (con su agencia) por hablar. “¿Por qué los tendría? No estoy haciendo nada malo. Mis orbits, muchas gracias”, concluyó.

Staff defiende a Chuu

Si bien la cantante fue acusada por Blockberry de intimidar al personal de la agencia con violencia verbal, decenas de trabajadores y conocidos de Chuu salieron a las redes sociales a defenderla desde su experiencia en contacto con la figura de K-pop.

La guionista del canal de YouTube “Chuu can do it” escribió: “¿Abuso de poder? Eso es divertido. Incluso cuando era cansado para Jiwoo, ella era quien se preocupaba si no se le pagaba al staff (…) Todos saben que ella no era atendida correctamente. A pesar de esto, Jiwoo estará bien porque trata bien a los demás”.

Staff de Chuu defiende a la cantante. Foto: captura/Twitter

Un post anónimo de un staff de Queendom señala: “A pesar de que la grabación duraba más de 10 horas, ella nos sonreía y saludaba. Aunque las tomas estaban bien, ella era la clase de persona que quería mejorarlo y pedía intentarlo solo una vez. Sobre este artículo… las personas que trabajamos con Jiwoo-nim estamos muy sorprendidos”.

Chuu en grabaciones de Queendom 2. Foto: DC Gallery

Una fotógrafa que trabajó con LOONA también publicó en Instagram: “Siempre recordaré que cada vez que teníamos una sesión, Chuu me daba un gran abrazo y mucha energía. La calidez de las integrantes de LOONA. Siempre te apoyaré con amor”.

Staff sale en defensa de Chuu. Foto: Instagram

Jiin, exstaff de A&R de LOONA, se refirió a una intención maliciosa. “Nosotros a veces nos exponemos tanto cuando trabajamos. Sería bueno que no estuvieran tratando de arruinar la vida de otra persona”, comentó.

Staff sale en defensa de Chuu. Foto: Instagram

Más mensajes de apoyo son compilados por el fandom Orbit en Twitter. Hasta el cierre de este artículo, Blockberry Creative no ha compartido evidencia a favor de su drástica decisión.