La cantante Chuu fue expulsada de LOONA el 25 de noviembre, según comunicó la agencia BlockBerry Creative (BBC). El motivo sería el presunto maltrato al staff que trabaja con ella. La sorpresiva decisión ha dejado en shock a los fans, quienes cuestionan la objetividad de la empresa en vista de las diferencias que tienen con la artista por el manejo de sus actividades.

Chuu, de 23 años, es una de las miembros más populares de LOONA y quien ha desarrollado actividades individuales a la par como youtuber y MC. Desde hace ya unos meses, la cantante había sido excluida de actividades importantes de la girlband, como su gira internacional.

En junio, se rumoreó su salida de BBC, época en la que se expuso que la girlband no habría recibido pago desde su debut.

Chuu, integrante de LOONA. Foto: NaverxDispatch

¿Qué dijo Blockberry sobre LOONA?

En el comunicado, BBC menciona las especulaciones sobre la carrera de Chuu. “La agencia y las integrantes de LOONA no declararon para no afectar el crecimiento del grupo o preocupar a los fans. Con el afecto de las integrantes de LOONA por el grupo y sus seguidores, trataron de expresar sus sentimientos en el esfuerzo de sus presentaciones en lugar de debatir si algo era verdad o mentira”, se lee en los primeros párrafos del texto.

“Sin embargo, luego de ser reportados del lenguaje violento de Chuu y su abuso de poder hacia nuestro staff, se comprobó la veracidad (de esas acusaciones) en una investigación interna. Representantes de BlockBerry se disculparon y consolaron al staff, decidimos tomar responsabilidad y expulsar a Chuu de LOONA”, continúa la empresa.

LOONA regresará con "Flip that" tras su participación en el programa "Queendom 2". Foto: Block Berry Creative

La agencia que formó a la girlband de 12 integrantes pidió disculpas a los fans por no lograr conservar la alineación original de LOONA.

“La agencia y LOONA regresarán a sus raíces y trabajarán duro para que un incidente así no vuelva a ocurrir en el futuro. Las integrantes de LOONA no trabajaron solo para su beneficio personal y saben que deben mucho a sus fans, por lo que no hicieron nada para causar daño al equipo. Ellas continuarán hasta el final para devolver el amor de todos los que apoyan a LOONA”, expresa el comunicado.

“LOONA y la agencia actuarán con respeto y gratitud al staff que trabaja con nosotros. BlockBerry hará todo lo posible para compensar el sacrificio que hace el personal, para que no se vuelva a repetir esta situación”, concluye la agencia.

Staff de Chuu defiende a la cantante. Foto: captura/Twitter

Hasta el momento, Chuu no ha expresado su posición sobre la acusación de Blockberry Creative. Sin embargo, personal que ha trabajado con ella en la filmación de sus presentaciones y en su canal de YouTube la defendieron en redes sociales.

“¿Abuso de poder?, eso es gracioso. Incluso cuando era cansado para Jiwoo, ella era la que se preocupaba cuando no se le pagaba al staff. Una vez me frustré y ella me dijo que me preocupara por mí primero, que ella también había pasado por lo mismo y que sabía lo difícil que era. Todos saben que (la agencia) no cuidaba bien de ella. A pesar de todo, Jiwoo estará bien porque trata a los demás con amabilidad”, expuso una productora de “Chuu Can Do It”.