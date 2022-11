El cantante y actor Kim Hyun Joong emociona a fans con su regreso a la televisión coreana. Luego de su ausencia de varios años, la estrella del drama “Boys over flowers” fue invitada al show de variedades “Passionate goodbye”, en el que se reencontró con un antiguo colega.

En el adelanto publicado el 22 de noviembre por el canal MBN se reveló la presencia del artista de k-pop, que visitó Perú en octubre. Kim Hyun Joong llegó al set del programa llevando su guitarra y habló sobre su vida familiar.

Como se recuerda, el popular F4 Jihoo se casó en 2022 y hace poco confirmó que había nacido su hijo. “Han pasado dos meses desde que llegó el bebé”, comentó en el teaser. Tras esta declaración fue aplaudido por Eugene (SES), Eun Jiwon (SECHSKIES) y el comediante Hwang Jesung.

“En el pasado, Hyun Joon era solo una celebridad; ahora sus palabras muestran confianza”, comentó Jiwon.

El actor de “Playful kiss” que ahora está concentrado en su carrera como solista dio detalles de su matrimonio. Cabe recordar que la esposa de Kim Hyun Joong es una persona que no pertenece al mundo del espectáculo. El artista ya había mencionado antes que era una amiga que conocía desde hace muchos años y que lo apoyó en un momento crítico de su carrera.

“Pensé que sería agradable tener a alguien que esté incondicionalmente a mi lado, incluso si el resto del mundo me da la espalda”, expresó Kim Hyun Joon. “Sí. No me hubiera casado con nadie si no fuera ella. Era la persona que fue número uno para mí”, complementó.

Kim Hyun Joong en programa de variedades. Foto: MBN

El episodio completo de este programa se emitirá por MBN el 28 de noviembre. Asimismo, la segunda parte del álbum “My sun” de Kim Hyun Joong se publicará el miércoles 23 en plataformas digitales.