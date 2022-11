La boyband OMEGA X ha despertado una cruzada de solidaridad entre los fans del k-pop debido a los presuntos abusos de poder que habrían sufrido por parte de su agencia. La denuncia contra la CEO se difundió tras conocerse un video captado en Los Ángeles, el pasado 22 de octubre, en el que la ejecutiva increpaba a uno de los idols en plena vía pública.

Luego de regresar a Corea del Sur, los 11 integrantes de OMEGA X (boyband que debutó en 2021) han iniciado el procedimiento legal para finalizar su contrato y demandarán a la agencia por maltrato y agresión. Según detallan los cantantes, la situación vivida ha desatado crisis de ansiedad en varios de ellos.

Acompañados de dos abogados, los idols se presentaron en una conferencia de prensa el 16 de noviembre para contar su historia en primera persona.

El abogado Noh Jung Eon argumentó: “Este no es solo un problema nuestro, sino un tema social. Debemos tener coraje para hacer esto. Estamos preparando una demanda para finalizar el contrato exclusivo. Tomaremos medidas fuertes, como presentar cargos criminales, y solicitaremos compensación”.

OMEGA X en conferencia de prensa. Foto: XSportsNews

¿Qué pasó con OMEGA X y su CEO?

“Tenemos evidencia, incluyendo fotos, videos y grabaciones de voz”, expresó el asesor legal que presentará cargos a la exejecutiva de Spire Entertainment por acoso, intimidación, tocamientos indebidos y amenazas.

Según Noh, luego de que se difundió el caso en la prensa, los integrantes de OMEGA X fueron amenazados y se les pidió pagar aproximadamente 300.000 dólares por persona (reembolso de su etapa de trainees) si querían cortar lazos con la agencia.

Jaehan expresó: “Después de los ensayos y prácticas, la CEO Kang me llamaba y me obligaba a beber. También hubo acoso sexual (...). Después de beber, me llamaba por Kakao Talk y me decía que, si queríamos seguir siendo idols, teníamos que arrastrarnos. Constantemente, ella amenazaba con suicidarse”.

Jaehan, líder de OMEGA X. Foto: NaverNews

El cantante de OMEGA X reiteró que el grupo soportó en silencio por el miedo a perder su carrera artística, pues era la segunda vez que, como grupo, intentaban despegar en la escena del k-pop. “Como el miembro de mayor edad y el líder, tenía miedo de que nuestros sueños colapsaran mientras veía a mis compañeros cansados. Aguantamos todo lo que pudimos, pero ya ha llegado a un punto que no podemos soportar más”, añadió Jaehan.

El líder expresó que varios integrantes estaban llevando terapia psicológica por ansiedad. “Queremos que se nos respete como personas, no como productos”, enfatizó.

Por su parte, el integrante Yechan mencionó que tanto la CEO Kang como el presidente de Spire parecían amables al inicio, pero repentinamente el trato cambió. Yechan afirma que eran obligados a ir a fiestas de la compañía y, si no bebían, eran hostigados al día siguiente. “Decían que no habría próximo álbum si rechazábamos ir a esas reuniones para tomar alcohol”, resaltó Sebin.

OMEGA X en conferencia de prensa. Foto: MK

Junhoon señaló que la agencia no se había disculpado con ellos por lo ocurrido en Los Ángeles. “En lugar de ello, sacaron el tema de nuestro enlistamiento militar y nos amenazaron con un absurdo certificado de cuentas pendientes”, dijo a la prensa.

Ahora que comienza oficialmente un litigio, los integrantes expresaron que continuarán juntos como equipo con la esperanza de seguir actuando para sus fans.

“Hemos sufrido hasta ahora para proteger el sueño de OMEGA X, pero estamos tomando coraje para proteger a nuestras fans, familias y a nosotros mismos”, expresó el líder Jaehan con la voz entrecortada.

“Esperamos que, si alguien más está siendo maltratado en el mundo, pueda ganar fuerza al escuchar nuestra voces. Los 11 miembros de OMEGA X no nos rendiremos y seguiremos luchando”, cita The Korea Herald al idol de k-pop.

OMEGA X, conferencia de prensa

OMEGA X actualmente maneja una cuenta alterna de Instagram, con el @omega_x__for_x, en reemplazo del perfil antiguo que administraba la agencia Spire. Esta es su vía de comunicación directa con los fans que siguen su caso.