Bang Yedam deja TREASURE: la historia del idol que conquista Corea desde los 10 años

Desde que fue descubierto en un programa musical, Bang Yedam pasó toda su adolescencia entrenando en la agencia YG Entertainment con el sueño de convertirse en estrella. Su talento por la música, heredado de sus padres, destacó en el programa “K-pop star 2″ cuando apenas tenía 10 años. Una década después, fans se preguntan qué pasará con el futuro del joven que ya había debutado como vocalista y rapero de la boyband TREASURE.

El 8 de noviembre, YG Entertainment hizo oficial que ni Yedam ni Mashiho volverían del hiatus que iniciaron en mayo del 2022. Ambos idols dejaron formalmente TREASURE luego de solo dos años de haber debutado en el grupo. A los fans les sorprendió la decisión, dado que ellos tuvieron el tiempo de trainee más largo de la boyband.

¿Quién es Bang Yedam?

Bang Yedam nació el 7 de mayo del 2002 y creció rodeado de música. Ello explica su interés y habilidad especial para esta forma de expresión artística. En el 2012, Bang audicionó en la temporada 2 del programa de talentos KpopStar y su voz dejó sorprendidos a BoA, Yang Hyun Suk (YG) y J.Y.Park.

El público coreano apoyó a Yedam, que avanzó hasta ser finalista del concurso. Aunque quedó en segundo puesto tras la victoria del dueto AKMU, el show le abrió las puertas de Y G Entertainment, una de las ‘big 3’ del k-pop que lo reclutó a los 11 años. Ese sería el inicio de la incierta ruta hacia el debut.

En 2017, el cantante reapareció en televisión en el programa de Stray Kids para una misión llamada “JYP vs YG”. Yedam, como representante de su agencia, presentó un cover de “There’s nothing holding me back” (Shawn Mendes) que se hizo viral. En solo un día, llegó a los 3 millones de vistas en YouTube y fue #1 ese día en Naver TV.

Mientras esperaba su debut, Yedam estudió la secundaria en la famosa School of Performing Arts de Seúl (SOPA) con especialización en música aplicada. En 2018, el programa “YG Treasure Box ” alistó el camino para formar un nuevo grupo masculino de YG.

Así, con el puesto 2 entre todos los concursantes, Yedam fue confirmado como un integrante de TREASURE en 2019; sin embargo, el debut se postergó hasta el 2020. En junio, Yedam lanzó un sencillo digital en solitario llamado “Wayo”. Desde el 2013 (año en que ingresó a YG) hasta el 2020, el músico tuvo estatus de trainee por siete años.

La boyband de 12 miembros estrenó su primera canción “Boy” en agosto de ese año y el álbum que prepararon llegó a vender un millón de copias.

La faceta de productor y compositor de Bang Yedam fue reconocida por el público con la canción “Darari”, un b-side que impulsó a TREASURE al chart Global Top 100 de Spotify en 2021.

Yedam y Mashiho pasaron dos años como integrantes de TREASURE. Tras la pandemia, ambos lograron vivir un concierto presencial en el que mostraron su música al fandom Teume en persona.

TREASURE: 12 integrantes en el concierto TRACE. Foto: YG

El comunicado indica YG que Bang Yedam, a partir de ahora, se concentraría en producción musical. ¿Habrá cambiado su meta y priorizaría esa faceta suya en lugar de la atención que recibe un idol?

Mientras aguardan novedades, seguidores del joven artista ruegan por el regreso de la cuenta de soundcloud que usaba para compartir sus creaciones cuando no era una figura del k-pop.