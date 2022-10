Rocky de ASTRO: ¿quién es Park Bo Yeon, actriz que tendría romance con idol de kpop?

El 31 de octubre se dio a conocer el romance entre el cantante de k-pop Rocky y la actriz Park Bo Yeon. El integrante de ASTRO confirmó a través de su agencia que él y su co-estrella de “Find me if you can” estaban saliendo como pareja. Inicialmente, los representantes de la actriz habían negado los rumores, pero horas después Fantagio explicó la situación de las celebridades.

Rocky tiene 23 años y debutó en el 2016 en el mundo del k-pop. Es uno de los miembros de ASTRO, grupo que hace poco estrenó su película “Stargazer: ASTROSCOPE” en cines de Perú y el mundo.

Fans internacionales de la boyband mostraron apoyo a la relación de los famosos. De hecho, se comentaba mucho la química que habían mostrado en la ficción y aplaudían que la pareja vista en el webdrama también comenzara un romance en la vida real.

Rocky y Park Bo Yeon en "Find me if you can". Foto: captura

K-dramas de Park Bo Yeon

A sus 28 años, Park Bo Yeon tendría interés en la música, además de la actuación. A través del seudónimo ‘Seori’, ella fue acreditada como co-letrista de la canción “S#1” que interpretó y produjo Rocky para el álbum “Drive to the starry road” en 2022.

Park debutó como actriz en el 2019 con el webdrama “7 days romance” que se emitió por VLive y YouTube. Luego repitió personaje en la segunda temporada que se estrenó en 2020.

En el 2021, Park Bo Yeon se convirtió en Shim Soon Jeong para la serie “Find me if you can”. MJ de ASTRO también fue parte del elenco principal junto a Han Gi Chan y Rocky. Además, San Ha y Moonbin tuvieron cameos en esta miniserie cuyos ocho episodios están en YouTube.

Tras ello, la actriz apareció en el kdrama “Cheer up” de SBS que estrena capítulos hasta el 29 de noviembre. Park Bo Yeon interpreta al personaje de Lee Yoo Min del equipo de porristas Theia 2017.

Park Bo Yeon en el drama "Cheer up". Foto: captura SBS

Instagram de Park Bo Yeon

Park Bo Yeon es amante de los gatos. En su instagram @parktigger luce como foto de perfil una imagen de su mascota. En sus publicaciones más recientes muestra su caracterización como porrista en la serie “Cheer up”.