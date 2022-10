MAMA Awards 2022: cómo votar por BTS, BLACKPINK, Stray Kids y más idols k-pop

Los premios MAMA Awards 2022, que se realizarán el 29 y 30 de noviembre, invitan a los fans de k-pop a la ronda de votación para “Worldwide Fan’s choice” y el daesang “Worldwide Icon of the year”. El 24 de octubre, se reveló la lista de nominados en todas las categorías de los conocidos Mnet Asian Music Awards.

A partir de este momento, comienza la cuenta regresiva para una de las premiaciones más famosas de la música k-pop y la temporada más tensa entre los fandoms que anhelan otorgarle premios a sus artistas favoritos.

Esta es la decimotercera edición de los MAMA Awards, un evento de fin de año cuyo mayor atractivo es la producción de las performances musicales de sus artistas invitados. Se espera un line up amplio para este 2022, ya que se considera que la gala se ha dividido en dos días.

BTS en los MAMA 2021. Foto: captura YouTube

¿Cómo se ganan los MAMA Awards 2022?

Los criterios actualizados para la premiación incluye puntaje de un panel de expertos, streaming de canciones, registro de ventas físicas, registro de ventas digitiales y además, votación en Twitter y Mnet Plus.

Categorías donde se nomina al artista: 40% evaluación de jurados, 30% ventas digitales de la canción y streaming, 30% ventas de álbum.

TWICE en los MAMA 2021. Foto: captura YouTube

MAMA Awards 2022: votar en Mnet Plus

La votación abierta influye en las categorías “Worldwide Fan’s choice” y el daesang “Worldwide Icon of the year” . Una de las formas oficiales de participar es en la página web de Mnet o la app Mnet Plus (la cual se usa también para M Countdown).

Link: https://2022mama.com/vote

Para poder votar en los MAMA 2022 es necesario tener una cuenta creada con anticipación en Mnet. Puedes registrarte con tu correo electrónico.

Al momento de votar puedes elegir 1 solo grupo/artista o hasta 5 como máximo.

Solo se puede enviar votos una vez al día por ID.

Así luce la web de Mnet Plus. Foto: MAMA Awards 2022

MAMA Awards 2022: votar en Twitter

Puedes apoyar a tu favorito tuiteando mensajes con #MAMAVOTE y el hashtag correspondiente a cada nominado. Puedes revisar la lista en la cuenta @MnetMAMA o en las imagenes inferiores.

MAMA Awards 2022: nominados a Worldwide fan's choice. Foto: Mnet

Solo son válidos los tuits de cuentas públicas.

También son válidos los retuits (RT). Solo debe colocarse el hashtag de un artista por tuit.

Se pueden usar imagenes, videos o gifs y ello no descalificará el mensaje.

Se cuenta un voto vía Twitter por cuenta, cada día.

MAMA Awards 2022: votos en Twitter. Foto: Mnet

MAMA Awards 2022: votar en Spotify

Link de la playlist oficial: https://2022mama.com/vote/spotify

Reproduce desde esa playlist la canción de tu preferencia. El stream es válido si se ha escuchado el track por 30 segundos como mínimo.

Se puede votar escuchando hasta 5 tracks de la playlist por día, por cuenta.