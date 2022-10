Jungkook llegó a Qatar y revive esperanza de ver a BTS en el Mundial FIFA 2022

Este 24 de octubre, dos integrantes de BTS salieron de Corea del Sur. Mientras Jin abordó vuelo rumbo a Buenos Aires, Jeon Jungkook partió hacia Qatar, sede del Mundial de fútbol 2022. El viaje sorpresa del maknae hace resurgir las teorías que la boyband de k-pop (o algunos integrantes) puedan participar como artistas en el evento deportivo.

Según reportó la prensa coreana, Jungkook apareció en el Centro de Aviación Comercial Seúl-Gimpo (SGBAC) para tomar a un avión privado que lo llevaría a Doha. El intérprete de “Euphoria” usaba lentes y un conjunto totalmente negro.

Al llegar al aeropuerto VVIP en Doha, Jungkook fue recibido con un ramo de flores. Internautas reportan que las pantallas LED del lugar proyectaron el video “Left and right”, su colaboración con Charlie Puth.

Jungkook llegó a Doha, Qatar. Foto: IQatar/Twitter

Los medios locales señalan “promociones de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022” como el motivo de viaje de Jungkook. ARMY en redes sociales debate si esta actividad será individual o si otros integrantes de BTS podrían unirse al vocalista en los próximos días.

Por el momento no hay detalles sobre el tiempo de permanencia de Jungkook en Qatar; sin embargo, su visita al país árabe bastó para que se comente otra vez la posibilidad de ver a BTS en el Mundial.

Qatar 2022 tendrá su ceremonia de inauguración el domingo 20 de noviembre y no hay lista confirmada de artistas hasta el cierre de esta nota.

BTS y la canción para el Mundial de fútbol 2022

La relación entre BTS y Qatar 2022 tiene como enlace a la marca surcoreana Hyundai, sponsor oficial del torneo deportivo. Dicha empresa convocó a Bangtan como embajadores de la campaña “Goal of the century” y BTS grabó una versión especial de “Yet to come” como canción que se promocionará en la temporada del evento de fútbol.