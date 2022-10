Conciertos k-pop en KAMP LA 2022 son cancelados: ¿qué pasó con el festival?

Cuestionan su organización. A solo horas del primer día de KAMP LA 2022, miles de fans fueron sorprendidos con la noticia de que varios ídolos del k-pop anunciados en el lineup no actuarán en el festival. Entre ellos figuran Taeyeon (SNSD), Kai (EXO), BamBam (GOT7) y MONSTA X, cuatro de sus principales atractivos.

El evento, en su primera edición en Estados Unidos, apuntaba a convertirse en el festival del pop coreano más importante que tendría lugar en el citado país norteamericano.

KAMP Global, empresa de entretenimiento de Corea del Sur a cargo de supervisar el proyecto, lo anunció en agosto de este año como “la experiencia más grande e inmersiva del k-pop que haya llegado alguna vez a EE. UU.”.

Su alineación repleta de aclamadas estrellas prometía que esta fiesta en Los Ángeles no tendría par.

¿Quiénes no se presentarán en el día 1 de KAMP LA 2022?

Sin embargo, el 14 de octubre, un día antes del primer día del KAMP Los Ángeles 2022, personas que adquirieron sus boletos para dicha fecha fueron avisadas por correo electrónico de los drásticos cambios del lineup. El correo señaló que Kai, BamBam, Taeyeon, Lapillus, Jeon Somi y Zion.T no se presentarían el 15 de octubre.

Los organizadores no indicaron los motivos de la decisión en ese momento. En cambio, aseguraron que las actuaciones de SUPER JUNIOR, iKON y P1Harmony, programadas para ese sábado, seguían en pie.

KAMP Global precisó que estos artistas tendrían más tiempo en el escenario. Además, agregó al lineup a Momoland y T1419, grupos que también se presentarán el día 2, según lo programado originalmente.

Correo enviado por KAMP Global a los asistentes del día 1 del festival. Foto: Allkpop

¿Por qué cancelaron los conciertos de KAMP LA 2022?

Los organizadores optaron por el silencio durante las primeras horas posteriores a los correos, pero ya se barajaba entre los fans y los medios que los ídolos cuyos conciertos fueron cancelados no pudieron viajar a los Estados Unidos por contratiempos relacionados con sus visas de trabajo.

Horas después, KAMP Global confirmó en un aviso oficial que los artistas no concretaron sus vuelos por “problemas imprevistos” con el visado. Según el comunicado, también se presentaron otras “circunstancias fuera del control de los artistas y promotores” que derivaron en la cancelación.

Comunicado de KAMP Global sobre los conciertos cancelados. Foto: captura Twitter/@kampfestivals

Más tarde, en su comunicado sobre el espectáculo de su artista Taeyeon, SM precisó que la empresa gestora del evento estuvo a cargo del trámite de la visa.

MONSTA X no actuará en el día 2 de KAMP LA 2022

Starship avisó el 15 de octubre que MONSTA X no participará en el día 2 del festival. Debido a que dicha información no había sido abordada por KAMP Global, la agencia del popular grupo detalló: “Se informó a nuestra compañía que nuestra declaración podría publicarse solo después del lanzamiento del anuncio de los propios organizadores, pero decidimos que no podíamos retrasar más nuestra declaración para los fanáticos que están esperando”.