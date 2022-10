AMAs 2022 abre categoría k-pop: ¿cómo votar por BTS, BLACKPINK y más idols nominados?

Los AMAs 2022 llegan con una nueva categoría bajo el brazo: la de artista k-pop favorito. BTS, BLACKPINK, SEVETEEN y otros grupos ídolos aclamados a nivel mundial buscan la gloria en este segmento que los American Music Awards presentan por primera vez en su edición 50.

Tan solo un día antes, las estrellas del pop coreano brillaron entre los nominados a los MTV EMA 2022, ceremonia cuya votación online ya se encuentra abierta al público.

Ahora, en su edición de lujo, los AMAs ponen a disposición la categoría dedicada íntegramente al k-pop en reconocimiento al impacto de este género, el cual domina las redes sociales y plataformas musicales no solo en América, sino en todo el mundo.

BTS en imagen promocional del álbum "Proof". Foto: BIGHIT

Artista favorito del k-pop de los AMAs 2022: nominados

Los American Music Awards se reconocen a sí mismos como la entrega de premios votada por los fanáticos más grande del mundo.

La selección de nominados se basa en interacciones de los seguidores, como ventas de álbumes y canciones, transmisiones en radio y ganancias brutas de los tours. Dichos datos son rastreados por Billboard en colaboración con Luminate durante un periodo de elegibilidad determinado (en el caso de la presente edición, del 24 de septiembre del 2021 al 22 de septiembre del 2022).

BTS

BLACKPINK

SEVENTEEN

TXT

TWICE.

¿Cómo votar por los idols del k-pop en los AMAs 2022?

Mientras que el sondeo en otros segmentos ya empezó, podrás votar por tu ídolo favorito del k-pop en los American Music Awards desde el 1 de noviembre . Sobre la dinámica, esta se realiza para todas las categorías por la web de los premios y por Twitter.

Vota en los AMAs 2022 por la web

Para apoyar por la web, deberás entrar al portal de los AMAs (AQUÍ), buscar la categoría de nominación, el nombre de tu favorito y emitir tu voto validando tu identidad con Facebook o Twitter.

Consideraciones: 22 votos por usuario, por categoría, por día, por método.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé en imagen promocional del álbum "Born pink". Foto: YG

Votar en los AMAs 2022 por Twitter

En cuanto a esta plataforma, debes emitir un tuit que incluya el nombre de tu nominado favorito y el de la categoría, junto con el hashtag de la premiación. Puedes seguir el siguiente formato en inglés: I’m voting for (candidato) for Favorite K-pop Artist at the #AMAs .