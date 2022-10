Kim Hyun Joong en Perú: dónde comprar entradas para ver al actor de “Boys over flowers”

Faltan solo dos días para que Kim Hyun Joong, ícono de la ola coreana, se reencuentre con el entusiasmo de las fans Henecia en Perú. El cantante, que debutó como líder del grupo k-pop SS501, se presentará este martes 4 de octubre en Lima, tercera parada de su gira “The end of a dream” por Latinoamérica.

El furor que se espera por la llegada de Kim Hyun Joong tiene raíz en su trayectoria como idol de k-pop de la segunda generación y la atención que recibió su personaje de Ji Hoo en “Boys over flowers” (2009). Aunque fue el protagonista secundario que no se quedó con el amor de Jan Di, el joven sí conquistó a los espectadores del popular drama coreano.

Actualmente, Kim Hyun Joong ejerce únicamente como solista y su estilo musical ha virado al k-rock. Aun así, el setlist del concierto no deja de lado canciones que traen recuerdos de esas etapas de su carrera: “Love like this” (SS501) y una versión acústica de “Because I’m stupid” (OST de “Boys over flowers”).

¿Todavía hay entradas para el concierto de Kim Hyun Joong en Perú?

Si aún no tienes boletos para ver al artista coreano de 36 años en vivo, puedes adquirirlos en la página web de Passline.com. Esa es la ticketera oficial del concierto.

Por ahora, solo están disponibles dos zonas delimitadas en el Plaza Arena: VIP y general. Los boletos super-VIP (con beneficio Hi-Touch) se agotaron.

Entradas disponibles para el concierto de Kim Hyun Joong en Lima, Perú. Foto: captura de Passline

¿Cuánto cuestan los tickets para el concierto de Kim Hyun Joong en Lima?

Boletos VIP: 460,00 soles.

Boletos en zona general: 276,00 soles.

¿A qué hora será el concierto de Kim Hyun Joong en Lima?

Kim Hyun Joong se reunirá con su público peruano el martes 4 de octubre en el local de Plaza Arena , ubicado en el Jockey Club. Según Workshows, el espectáculo del surcoreano iniciará a las 8.00 p. m. y planean abrir las puertas desde las 5.00 p. m.