Seunghun, integrante del grupo de k-pop CIX, fue víctima de delincuentes en Nueva York. Durante una transmisión en vivo de su compañero BX, fans escucharon al cantante mientras relataba qué le había pasado antes del festival “Korea-U.S. SMEs go TOGETHER Summit K-Pop MINICON”. El vocalista coreano fue asaltado por seis personas que le quitaron el dinero que llevaba.

El incidente habría ocurrido el 21 de septiembre, pero salió a la luz el 22 cuando se escuchó a Seunghun explicar por qué no había salido a pasear antes de volver a Corea.

PUEDES VER: Lee Min Ho y J Balvin juntos en desfile de Boss para la Semana de la Moda de Milán

“No pude ir porque ayer me asaltaron. Ayer seis hombres extranjeros se me acercaron y me amenazaron con insultos para que les dé mi dinero. Se llevaron todo el efectivo que tenía en ese momento. Realmente me asusté”, contó el artista de 23 años.

Transmisión del integrante BX de CIX. En el fondo, se oye la voz de Seunghun contando su mal momento. Foto: captura @cixbabbles

Como los fans se alarmaron por la historia, Seunghun añadió detalles a través de la app Universe y aseguró a sus seguidores que el grupo siempre viaja con guardaespaldas. El atraco ocurrió en un descuido, cuando el cantante había salido con su manager a comprar comida.

“No les había dicho antes porque sabía que se preocuparían. El manager en realidad me salvó. Tenemos guardaespaldas todo el rato durante nuestra presentación también. Esto pasó la vez que salimos para comprar tacos. Si no fuese por mi manager, habría estado en problemas más grandes”, explicó.

CIX se presentó en el festival Summit k-pop minicon junto con el grupo WINNER y la leyenda del k-pop BoA. Por ello, Seunghun decidió dejar de lado el susto pasado y concentrarse en la presentación que ofrecería a los fans.

“Considero a este incidente como algo que se llevó la mala suerte, para que pudiese crear buenos recuerdos de la performance con nuestros seniors, el público y FIX”, concluyó.