Leo no va más en Trainee A. El 25 de agosto, el popular aprendiz anunció su salida del grupo proyecto de Hybe vía el canal oficial del conjunto en YouTube. El aspirante a ídolo del k-pop también explicó el motivo detrás de la decisión.

En el video, el australiano de 20 años lamentó primero ante los fans la falta de actualizaciones de su parte. Acto seguido, habló del tiempo que vino preparándose para debutar.

“He sido un aprendiz durante tres años y medio. Estos últimos tres años y medio, comenzaron cuando tenía 17 años, así que se sintió muy largo. Hice muchos buenos recuerdos y he aprendido mucho”, manifestó.

Leo Lee nació en Australia en 2002. Foto: Hybe

El aprendiz también expresó su gratitud hacia la empresa, que también gestiona a BTS y TXT, por los cuidados que tuvieron con él y a las amistades que forjó en el camino, incluyendo los chicos de Trainee A. Posteriormente, abordó sobre su salud mental.

“Por otro lado, durante esos tres años y medio, las preocupaciones que tuve se hicieron cada vez más grandes. Traté de ocultarlas a los demás, pero siguieron creciendo con el tiempo hasta que ni siquiera pude controlarlas”.

Según compartió, habló al respecto con la agencia y llegó a la conclusión de que “necesitaba tiempo para parar”.

“He estado pensando en esto por mucho tiempo, y sabía que esta decisión afectaría a mucha gente, así que tuve problemas para expresarme como quería. Lo siento mucho por los miembros porque hemos estado juntos por mucho tiempo y todos trabajamos por el mismo objetivo”, aseguró.

Leo de Trainee A y el caso de misoginia

Meses atrás, Leo Lee se vio envuelto en una controversia por misoginia. En una batalla de rap mostrada en un video del segmento “Showdown” de Trainee A en YouTube, el aprendiz australiano de 20 años incluyó letras en inglés escritas por él mismo que fueron encontradas denigrantes para las mujeres.

Con las críticas expandiéndose en redes sociales y foros, el artista y el equipo de producción del grupo de Hybe no tardaron en disculparse al 29 de diciembre. El clip en cuestión fue retirado de la plataforma.

“He estado reflexionando interminablemente sobre mis errores y, después de volver a ver el video, me siento extremadamente apenado y avergonzado de mi actuación. Aunque no puedo deshacerlo, soy consciente de que esto fue totalmente culpa mía y me esforzaré por hacer todo lo que sea necesario para reflexionar y aprender de mis errores”, manifestó en parte de su carta que fue subida a la comunidad de Trainee A en YouTube.

Más adelante, Leo continuó extendiendo disculpas y abordó el tema en una aparición pública. Algunos fanáticos, por su parte, comenzaron a difundir un contexto del rap y alegaron que los versos fueron malinterpretados por el público.

Puedes leer dicha información en el siguiente enlace https://twitter.com/traineeainfo/status/1522353004833353728 (copiar y pegar).