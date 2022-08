Kim Hyun Joong revive canción de SS501: volvió a ser un idol previo a su show en Perú

Trajo recuerdos de su época con SS501. El artista coreano Kim Hyun Joong volvió a cantar en vivo el tema “Love like this”, último comeback del grupo de k-pop que lideraba. Este fue uno de los momentos más emocionantes de su concierto “Countdow 1 second left”, espectáculo previo a la gira del cantante por Japón y Latinoamérica.

El 20 de agosto, el actor y músico presentó un show de dos horas y media que incluyó canciones de sus discos anteriores como solista y los cuatro tracks de su nuevo álbum “My Sun”: “Lead me in your way”, “Expecto patronum”, “Sickness” y “Childlike”.

Acompañado por la banda Gemini, Kim Hyun Joong incluyó una versión 2022 de “Love like this” en la mitad del show. El artista (que ahora está más enfocado en el k-rock) regresó a su época de idol, dejó la guitarra y se animó a bailar parte de la coreografía del track que fue lanzado en 2009 con SS501.

Sonriente y muy animado, Kim pidió a los fans en el público que cantaran el tema con él. Puedes ver la performance completa en este video (AQUÍ)

Gira de Kim Hyun Joong

El espectáculo de este sábado cierra la serie “Countdown 3, 2, 1 seconds left”, un set de tres conciertos realizados en junio, julio y agosto en Seúl. Luego de ello, inicia la gira mundial de Kim Hyun Joong que tendrá como primera parada a Japón el 3 y 4 de septiembre.

Posterior a ello, el conocido actor de “Boys over flowers” se reencontrará con sus fanáticas en Latinoamérica. Kim Hyun Joong abrirá esta fase del tour el 30 de septiembre en México y el 4 de octubre llegará a Lima.

Para la gira, Kim Hyun Joong ha estado preparando el lanzamiento de nueva música. Luego del álbum “A bell of blessing” (2020), el músico de 36 años estrenó las primeras cuatro canciones del disco “My Sun”. El proyecto está formado en total por 12 tracks; los restantes verán la luz en los meses siguientes.