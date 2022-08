El anuncio de una gira mundial genera suspenso en los fans de k-pop. A pesar de su gran potencial en Latinoamérica, algunas agencias tardan en programar fechas en la región y prolonga la espera de los admiradores para ver en vivo a sus estrellas favoritas. Afortunadamente, este año, los conciertos de k-pop regresan a Perú.

La agenda de espectáculos en vivo incluye a dos cantantes de la boyband SS501 que vienen como solistas al país. Además, dos grupos coreanos traerán su música a Lima en la segunda mitad del 2022.

Heo Young Saeng en Perú

El vocalista de SS501 viene a encontrarse con sus fans Triple S. Heo Young Saeng se presentará en Lima y Arequipa en agosto en un formato de estilo fanmeeting. A diferencia de un concierto, este tipo de presentación incluye momentos musicales y juegos.

Heo Young Saeng en Arequipa: 27 de agosto (Teatro Municipal)

Heo Young Saeng en Lima: 28 de agosto (Teatro Leguía).

Entradas para ver a Heo Young Saeng

Se plantearon tres zonas y boletos para el fanmeeting de Heo Young Saeng: zona fanmeeting, zona VIP y zona general stand up. Actualmente, solo están disponibles las dos primeras en el sitio web de Teleticket.

Boleto tipo fan meeting: S/ 750

Boleto tipo VIP: S/ 350.

Heo Young Saeng espera conocer a más seguidores en fan meeting de Perú. Foto: composición LR/Twitter

Kim Hyun Joong en Perú

Interpretó a Ji Hoo en “Boys over flowers” y fue líder del grupo k-pop SS501 cuando este se encontraba activo. Kim Hyun Joong (que ha visitado varias veces el Perú) regresa a Lima en octubre del 2022.

Fecha: 4 de octubre en Plaza Arena.

Las entradas están a la venta en Passline.com y se han marcado tres tipos de boletos: super VIP, VIP y general. Todos ellos disponibles.

SUPER VIP (con Hi-Touch): S/ 926

VIP: S/ 460

General: S/ 276.

Concierto de Kim Hyun Joong en Lima: todos los precios en preventa y venta online. Foto: composición LR/Henecia

DPR en Perú

Del k-pop nos trasladamos al hip hop y R&B coreano. El colectivo DPR (formado por DPR IAN, DPR Live y DPR Cream) estará en Lima con su “The regime tour”.

Fecha y lugar: viernes 21 de octubre en Plaza Arena.

Joinnus es la plataforma en la que se venden los boletos para el concierto. El sitio está dividido en tres zonas, pero hay cuatro tipos de entradas para seleccionar.

Cancha VIP + foto grupal + Q&A: S/ 761,93

Cancha VIP: S/ 453,84

General 1: S/ 268,33

General 2: S/ 175,57.

Grupo coreano DPR llegará en octubre a Perú con "The regimen tour". Foto: composición LR/Urimusic/DPR

The Rose en Perú

“Sorry”, “Red” y “She’s in the rain” son algunas de las canciones más populares de la banda de rock y pop coreano The Rose. El grupo formado por cuatro integrantes llega por primera vez a Perú con su gira “Heal together”.

Fecha: 30 de noviembre en Centro de convenciones Arena Bar de Barranco.

Las entradas fluctuaban entre los 214 soles hasta los 487 (boletos con beneficio de Meet & Greet) y la venta se realizó a través de Teleticket. El 12 de agosto, la productora W+ Entertainment confirmó que el show hizo sold out en nuestro país.