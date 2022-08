K-pop: ¿cómo son los reality shows de los idols y cuáles no debes perderte?

Los grupos de k-pop brillan y demuestran sus habilidades cuando realizan un concierto, al igual que cuando aparecen en los programas musicales. Asimismo, ellos tienen una agenda ocupada en sus presentaciones, pero siempre se toman unas horas para descansar.

¿Qué son los reality shows en el k-pop?

Los reality shows de los grupos de k-pop permiten conocer la vida de cada integrante, la cual no siempre vemos frente a cámaras. En estos suelen organizar un viaje dentro de Corea del Sur o al extranjero. Otros se basan en juegos entre los miembros y retos que deben completar para ganarse un premio especial.

Algunos reality shows de k-pop que no debes perderte

“BTS in the SOOP”

En el reality “BTS in the soop”, los integrantes demuestran su vida cotidiana en el bosque. Este no tiene horarios estructurados y cada uno puede ejecutar la actividad que desee descansando de sus responsabilidades musicales. Cuenta con dos temporadas y las versiones extendidas se pueden encontrar en Weverse.

Actualmente, se ha estrenado “In the soop: friendcation”, que muestra a Taehyung pasar un momento de diversión con sus amigos actores.

“BLACKPINK house”

Unos años después de su debut, BLACKPINK se mudó a una casa rosada decorada especialmente para ellas. Las cuatro comparten un momento de diversión al demostrar sus habilidades en la cocina. Este reality se encuentra disponibles en YouTube y gratis.

“EXO’s ladder”

El show de EXO “Climb the ladder” enseña a los chicos del boygroup mientras viajan al interior de Corea del Sur. En la segunda temporada se encuentran todos los miembros, mientras que en la tercera están cinco porque algunos de sus compañeros están en el servicio militar.

“Level up project”

Las chicas de Red Velvet han realizado tres temporadas de “Level up project”, espacio en el que las integrantes realizan viajes y se divierten conociendo nuevos lugares, además de probar platos típicos de la zona. La mayoría de los capítulos se encuentran en Dailymotion.