La inminente visita del cantante coreano Kim Hyun Joong a Lima ha causado furor entre los fans del k-pop. El músico de 36 años es recordado como uno de los F4 de “Boys over flowers” y estrella de la boyband SS501. Pero ¿qué pasa cuando los ahorros no alcanzan para ver a tu artista favorito en persona? Una fan se ha vuelto viral en redes por su estrategia para poder conseguir una entrada

La joven subió a una unidad de transporte público con un cartel de Kim Hyun Joong y el famoso drama coreano que lo hizo popular en el mundo. Al igual que otros vendedores en los micros capitalinos, la fanática peruana comenzó a explicar el motivo de su presencia en la unidad.

Serie "Boys over flowers" es la adaptación coreana de "Hana yori dango", manga original de Yoko Kamio. Foto: composición KBS2/Netflix

“Me he enterado de que mi amado ser Kim Hyun Joong va a venir al Perú (...) y yo quiero ir a su concierto. Para los que no lo conocen es el actor de “Boys over flowers””, explicó mientras extendía el póster de la serie coreana con los F4.

“Quería vender un riñón, pero estar parada acá es menos doloroso”, agregó la admiradora del ‘primer oppa de Latinoamérica’ antes de compartir y cantar el tema “Because I’m stupid”, OST del kdrama, para los pasajeros del bus.

La fanática compartió su experiencia en TikTok y muchos usuarios se identificaron con la anécdota. “Cuando venga BTS, sería yo”, comentó una internauta. “Esos si son fans, sin miedo a nada”, “No me río porque podría ser yo”, “Una vez lo hice, lo admito”, son algunas respuestas.

“Mi duda es ¿te dieron dinero los pasajeros?”, comentó uno. La protagonista de esta historia, @nataniel.goby, contestó que sí logró recaudar algunas monedas en el micro al que subió.

Concierto de Kim Hyun Joong en Lima. Foto: captura/TikTok

El concierto de Kim Hyun Joong en Lima será el 4 de octubre en el Plaza Arena. Las entradas están a la venta en Passline.com y el rango de precios va desde los 276 soles hasta los 920 soles. El boleto más caro incluye beneficio VIP de ‘Hi Touch’.