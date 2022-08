Cultura Asiática 09 AGO 2022 | 20:47 h

Kim Hyun Joong lanza nuevas canciones: ¿qué temas de estreno podrías escuchar en su concierto?

¡Regresa con sencillo “Song for a dreamer” previo a su tour en Latinoamérica! Canción homónima del single de Kim Hyun Joong formará parte de la película “Violence action”.