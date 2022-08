Aunque SS501 está inactivo hace más de una década, la huella que dejó en el k-pop continúa inborrable. De igual manera, sus integrantes siguen brillando con distintos proyectos en el rubro del entretenimiento en Asia. Algunos, como Kim Hyun Joong y Heo Young Saeng, alistan maletas para brindar espectáculos en países al otro lado del citado continente, entre los que figura Perú.

La boyband, posicionada en la selecta lista de grupos de segunda generación que sentaron las bases del pop coreano como lo conocemos en la actualidad, cumplió el 18 aniversario de su debut en junio del 2022.

Más recientemente, a finales de julio, celebraron los 15 años desde su inmersión en el mercado japonés, el cual dominaron junto a los también legendarios TVXQ.

Kim Hyung Jun en 2022

Con 35 años en edad internacional recién cumplidos, el eterno ‘Baby’ de Triple S (fandom de SS501) se enfoca en su carrera como cantante bajo CI Entertainment en Corea del Sur y Pony Canyon en Japón. Este 2022 ha realizado dos fanmeetings online y ha presentado el dance practice de “Get to you”, su última canción publicada.

Park Jung Min en 2022

Fans aguardan nueva música y proyectos actorales de Park Jung Min. Su más reciente disco publicado fue el miniálbum coreano “Love so sweet”, del 2020, mientras que en 2021 estrenó el drama web.

Por otro lado, el ‘Sexy Carisma’ de SS501 es bastante activo en Instagram (puedes encontrarlo como @parkjungminsta) y también actualiza otro tipo de contenidos mediante plataformas como YouTube. Además, mostró sus dotes en la pluma como coescritor de la canción “Kiss” del grupo novato de JYP, NMIXX.

Kim Kyu Jong en 2022

Activo en la música, la actuación y el entretenimiento. Kim Kyu Jong, el ‘Center’, ha lanzado entre enero del 2021 y mayo del 2022 un total de seis singles coreanos. También ha trabajado como actor en la película “There is an alien here” y en el popular drama “A business proposal”.

En el rubro de las variedades, recientemente participó en IDOL HITSONG FESTIVAL enseñando a los jóvenes idols de WEi la coreografía de la legendaria canción “Warning” de SS501.

Heo Young Saeng en 2022

Nueva canción en 2022 y fanmeeting en Perú. Heo Young Saeng llegará a Arequipa y Lima a finales de agosto con un evento que ningún Triple S se puede perder. Con motivo de tan especial actividad, previamente, el vocalista principal de SS501 lanzó el cálido single “Don’t forget you”.

El popular ‘Prince’ y su compañero Kim Hyun Joong, además, se reencontraron en diciembre del 2021 y dejaron la promesa de una colaboración, la cual fue presentada en YouTube tres meses atrás.

Kim Hyun Joong en 2022

Por último, pero no menos importante, tenemos a Kim Hyun Joong, quien también estará llegando a tierras peruanas este año, pero como parte de su tour por Latinoamérica programado para octubre.

Aunque formalmente no ha renovado su discografía desde “Tsuki to taiyo to kimi no uta”, del 2020, el carismático líder continúa activo en la música mediante su canal oficial en YouTube.

Otros hechos muy importantes en torno al recordado Jihoo de “Boys over flowers”: este año se casó con el amor de su juventud y actualmente espera la llegada de su segundo hijo.