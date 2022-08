SUPER JUNIOR y su emotivo encuentro con fans en Manila tras posponer el SS9

El encuentro de SUPER JUNIOR con sus fans en Manila toca las fibras sensibles de ELF en todo el mundo. Aunque postergaron el SUPER SHOW del 6 de agosto en las horas previas tras el repentino fallecimiento del padre de Eunhyuk, los integrantes del icónico grupo de k-pop decidieron subir al escenario del SM Mall of Asia Arena en la ciudad capital de Filipinas para saludar a los miles de admiradores congregados.

El dolor se hizo evidente en los ojos de los artistas; no obstante, ellos dieron muestra de profesionalismo. Liderados por Leeteuk, agradecieron personalmente por el apoyo incondicional y pidieron disculpas por el aplazamiento del concierto.

La promesa del pronto retorno del SUPER SHOW 9 de Manila con una fecha adicional cuando se encuentren física y mentalmente sanos fue sellada en el escenario.

Los famosos coreanos también cantaron baladas en una solemne sección. Aunque esta no tuvo dedicatoria, pudo ser percibida como un acto de despedida para el progenitor del carismático bailarín principal Eunhyuk.

¿Qué pasó con SUPER JUNIOR en el aeropuerto?

Previamente, el día 5, las superestrellas llegaron al aeropuerto de Incheon para tomar vuelo rumbo a Filipinas. No obstante, la atmósfera y movimientos inusuales alertaron a los fans. Apenas su auto estuvo en el aeródromo, Eunhyuk retornó sin rumbo conocido y Leeteuk se acercó corriendo a los coches de sus compañeros. Posteriormente, todos fueron captados con rostros afligidos por la prensa y los fans.

Más tarde se supo por Label SJ que en ese momento se habían enterado del deceso del padre del también rapero. Asimismo, la empresa notificó la postergación del SS9 en Manila, pero solicitó a los fans que tenían su ticket que acudieran al recinto para un meet and greet a pedido de los artistas.

Anuncio sobre postergación del SUPER SHOW en Manila. Foto: Naver

Discurso de Leeteuk

El líder especificó que debatieron si debían o no viajar a Filipinas y que hablaron hasta la madrugada sobre la realización del SS9 cuando arribaron. Finalmente, decidieron aplazarlo, pero quisieron encontrarse con los fans que habían esperado con ansias el evento.

Además de prometer una fecha adicional en coordinación con el staff, Leeteuk dejó claro que la próxima vez vendría su ‘doppelganger’ (en referencia a Eunkyuk) y Siwon, quien actualmente está aislado por contagio con COVID-19.

Park Jungsoo (nombre real) también dedicó una profunda reverencia a ELF en la parte final del encuentro.

Discurso de Leeteuk en encuentro con fans en Manila. Foto: @Vzeroskyu

Leeteuk se inclina ante fans en Manila. Foto: Manila Concert Scene

Kanging, Sungmin y Heechul al lado de Eunhyuk

Desde Corea del Sur, Heechul actualizó, vía Bubble, que Eunhyuk está descansando bien. El cantante también compartió que el bailarín estuvo en compañía de Sungmin y Kangin (integrante inactivo y exmiembro de SUPER JUNIOR, respectivamente), y agradeció a estos últimos por su apoyo.

“Todos deben estar preocupados. Gracias por llorar y sufrir con nosotros. Puede que no sea algo que realmente quiera escuchar, y también estoy molesto porque tengo que preocuparme sobre si debo decir esto o no. Los miembros no están en Corea. Dejando a un lado a los miembros y compañeros de trabajo, también estoy muy agradecido con Sungmin y Kangin que han estado allí desde la mañana”, escribió.

“Todos nos abrazamos y lloramos y hablamos... Nos reímos y lloramos otra vez... Voy a ir a ver a Hyukjae (nombre real de Eunhyuk) luego de lavarme y dormir. Gracias a todos”, puntualizó el famoso.