El comeback de TWICE en coreano será una realidad. Después de confirmar la renovación de sus contratos, el 13 de julio (KST), JYP sorprendió al revelar que las superestrellas del k-pop regresarán en agosto del 2022 con el undécimo mini álbum de su carrera en Corea del Sur, el cual lleva por nombre “BETWEEN 1&2″.

Con el séptimo aniversario del debut grupal cada vez más cerca, rumores apuntaban a que el grupo o algunas integrantes podrían separarse de la agencia matriz. No obstante, la empresa informó el 12 de julio que ambas partes decidieron continuar juntos.

Los ONCE celebraron y continuaron los preparativos para el próximo estreno japonés del grupo k-pop, “Celebrate”. En ese contexto, solo horas después JYP anunció la llegada de “BETWEEN 1&2″.

Las integrantes de TWICE son: Tzuyu, Chaeyoung, Dahyun, Mina, Nayeon, Momo, Jeongyeon, Sana y Jihyo. Foto: JYP

Sobre “BETWEEN 1&2″

Este será el undécimo mini álbum coreano de TWICE. El décimo, “Taste of love”, fue publicado el 11 de junio del 2021.

No hay detalles específicos sobre el contenido de “BETWEEN 1&2″, pero se postula que “Tell me what you want” sería su title. Esto debido a la frase en el póster teaser que llegó con el anuncio del comeback.

Póster promocional de "BETWEEN 1&2", lo nuevo de TWICE. Foto: JYP

Fecha de lanzamiento y preorden de “BETWEEN 1&2″

“BETWEEN 1&2″ será publicado el 26 de agosto del 2022, a la 1.00 p. m. (KST) . La preorden inicia exactamente un mes antes, el 26 de julio a la 1.00 p. m. según la hora en Corea del Sur.

“Celebrate” de TWICE

En cuanto al nuevo álbum japonés de la girlband, “Celebrate”, este verá la luz el 27 de julio (KST). Pero antes, el día 15, llegará el prelanzamiento homónimo junto a su respectivo MV en YouTube.

- Más noticias de TWICE

Debut de Nayeon mantiene posiciones en Billboard

Antes del comeback de TWICE, Nayeon abrió una nueva etapa en su carrera musical al debutar como solista. Su álbum “IM NAYEON” debutó en el #1 del ranking de ventas de álbumes y alcanzó el puesto 7 en el Billboard 200.

Este 12 de julio, la cantante se convirtió en la primera solista de k-pop que pasa dos semanas en el top 40 del Billboard 200 y el Artist 100.