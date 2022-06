El domingo 5 de junio, Bang Chan de Stray Kids se sometió a una cirugía menor en la nariz para aliviar un problema de salud. Aunque solo habían pasado pocas horas desde la operación, el cantante se conectó a VLive para la transmisión semanal de “Chan’s room”.

Bang Chan explicó que, debido a la intervención quirúrgica, se sentía más cansado de lo habitual y procedió a explicar con amplitud qué había pasado.

“Ustedes saben que tengo un serio, serio problema de sinusitis. Mi fosa nasal izquierda, el conducto por donde pasa el aire está bien, pero la derecha se siente muy estrecha, y hay una diferencia notable cuando respiro”, explicó el productor.

Bang Chan añadió que puede ignorar la incomodidad cuando está despierto, pero en la noche hay ocasiones en que interrumpe su sueño porque siente que le falta el aire.

“Pensé que eso puede ser peligroso, y que debería arreglarlo, así que fui hoy al hospital”, siguió explicando. El idol contó que ya había pasado por el mismo procedimiento el año anterior y le advirtieron que quizá tendría que volver cuando las molestias reaparecieran.

“Así que fui y tuve esta minioperación, una minicirugía con láser. Me pusieron a dormir. No ha pasado mucho tiempo desde que desperté, así que puede parecer que no tengo mucha energía”, comentó el líder de Stray Kids.

Bang Chan en VLive. Foto: Twitter

Aunque el tratamiento no ha sido invasivo hasta ahora, el músico está preocupado por la posibilidad de que la cirugía sea mayor en una siguiente oportunidad. El médico que lo atendió señaló que van evaluar cómo resulta la intervención. Si no hay cambios, van a probar con otra operación en la nariz.

A pesar de ello, el cantante reiteró a los fans que ahora es optimista. “Creo que tendré que estar en observación, pero aparte de eso debería estar bien”, concluyó el idol.