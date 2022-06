El último capítulo del reality de “Queendom 2″ fue uno de los eventos más esperados por los fans del k-pop. Además, el programa obtuvo los números más altos en audiencia, según Nielsen Korean. Finalmente, el grupo ganador de la corona resultó ser WJSN o Cosmic girls.

¿Qué significa WJSN?

WJSN es el nombre alternativo de la girlband Cosmic Girls. Esta expresión significa que ellas quieren ser el mejor grupo de la historia del k-pop y, para ello, tienen que superar al tiempo y el espacio en el cosmos. De esta manera, ninguna de las integrantes es el centro, puesto que el cosmos no lo tiene.

Cosmic Girls (WJSN) es una girlband de la empresa Starship Entertainment. Foto: Starship

¿Cuándo debutó WJSN?

La agrupación femenina WJSN o Cosmic Girls debutó el 25 de febrero del 2016 con su primer mini álbum, “Would you like”, la cual tenía como canción principal a “Momomo”. Este tema cuenta con un video colorido, en donde se ve a las integrantes en un mundo lleno de flores y peluches con tonos pastel.

Integrantes de WJSN

Cosmic Girls debutó con 13 integrantes, pero Xuan Yi, Cheng Xiao, Mei Qi y Da Won se encuentran en inactividad en los últimos años. Actualmente, la agrupación está conformada por 9 miembros.

Seol A (Kim Hyun Jung): vocalista y bailarina de Cosmic Girls. La cantante ha participado en k-dramas como “Love in black hole” y “Goedam”. Estuvo siete años como trainee. Ha participado en otros proyectos como WJMK o Y TEEN.

Bona (Kim Ji Yeon): rapera, vocalista y bailarina del grupo. Ha (Kim Ji Yeon): rapera, vocalista y bailarina del grupo. Ha estado en el mundo de la actuación y con “Homemade love story” ganó el premio de mejor nueva actriz en los KBS Drama Awards 2020. Ella fue una de las candidatas para estar en Red Velvet.

EXY (Cho So Jung): es la líder, rapera, vocalista y bailarina de WJSN. Ha trabajado como compositora en la agrupación, algunos de sus trabajos son “Butterfly”, “Pantomime” y “Full moon”. Por si fuera poco, estuvo entrenando en las agencia YG Entertainment y JYP Entertainment.

Soo Bin (Park Soo Bin): vocalista y bailarina. Apareció en algunos programas de televisión como “Idol star dogs” y “The Gashinas”. Sabe tocar el piano, violín y flauta. Es parte de la subunidad WJSN CHOCOME con Lu Da, Yoereum y Dayoung.

Lu Da (Lee Lu Da): rapera, vocalista y bailarina del grupo. Participó como trainee en SM Entertainment, siendo parte del proyecto de Red Velvet con 12 integrantes. Además, ella iba a debutar en GFriend, pero se retiró antes.

Eunseo (Son Joo Yeon): rapera, bailarina y vocalista. Apareció en el videoclip de “Rush” de MONSTA X en el 2015. También actuó en algunos k-dramas, como “Dalgona”, “Jinx” y “Idol: The coup”. Estuvo en entrenamiento en la compañía de PLEDIS cuando era estudiante.

Yeoreum (Lee Yeo Reum): bailarina, vocalista y rapera. Estuvo como bailarina de apoyo en las performances de A.cian con la canción “Magic girl” antes de entrar en el grupo. Ha participado en el programa de “Weekly idol” en el 2021 junto a otros cantantes.

Dayoung (Im Da Young): vocalista y bailarina de WJSN. Trabajó en los capítulos número 14 y 15 del popular k-drama “True beauty”, al igual que en el show de Seulgi.zip del 2021. Estuvo en el programa “Kpop Star”, pero no alcanzó los primeros lugares.

Yongjung (Yoo Yeon Jung): vocalista y bailarina. Ella solo estuvo como trainee por un año y tres meses. Al igual que algunas de sus compañeras, iba a ser parte de Red Velvet con 12 integrantes, pero este fue cancelado. Debutó en el proyecto de I.O.I después de ganar el reality “Produce 101″.

Último álbum de WJSN

El 31 de marzo del 2021, el grupo femenino de Cosmic Girls lanzó el mini álbum “UNNATURAL”, con la canción principal del mismo nombre. Este contó con cinco temas nuevos y algunos de estos tuvieron a Exy como productora.