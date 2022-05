Las integrantes de LOONA se encuentran en las grabaciones para su participación en el programa reality de “Queendom 2″, en donde su presentación cover de “Shake it” sorprendió a los espectadores. Ante ello, el girlgroup ha obtenido mayor popularidad con sus canciones y estarían pensando regresar en junio.

El éxito de LOONA llegó con el estreno de “Hi high” del 2018, al igual que “Butterfly”. No obstante, durante el primer capítulo de “Queendom 2″, las integrantes revelaron que tenían miedo de que el grupo se separara o ya no rindieran como anteriormente lo hacían. No obstante, el programa las sorprendió como una nueva oportunidad para empezar.

Comeback de LOONA

El 25 de mayo (KST), salió un artículo de Star News anunciando el comeback de LOONA para junio de este año. Por el momento, la empresa de BlockBerry Creative no ha confirmado si se tratará de un álbum completo, ya que la agrupación solo ha tenido una versión mini y un repackage.

Artículo sobre comeback de LOONA. Foto: captura de Star News.

El motivo principal de este regreso importante es por el cover que hicieron de “Shake it” del grupo SISTAR para el reality de “Queendom 2″. Este título logró estar en el primer lugar de la lista de World Digital Song de Billboard, además que fue la primera vez que un tema de este programa aparecía en este chart.

Por el otro lado, en la tercera ronda que consistió en dividirse en subunidades, algunas miembros de LOONA participaron con Eunji de Brave Girls para la coreografía de “Tam I Na”. El estricto ensayo con la maestra Monika y esfuerzo de cada una hizo que ganaran el primer lugar.

Cabe mencionar que, en el mismo mes del comeback de LOONA, volverán otros grupos como BTS, incluso se realizará el debut de LAPILLUS con Nonaka Shana de “Girls Planet”.