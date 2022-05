El grupo de LE SSERAFIM a penas tiene unas semanas de haber debutado con “FEARLES”, pero su aparición como artistas ha sido opacado por la controversia que rodea a Kim Garam, una de las miembros que ha sido acusada de ser bullying. Esto se debe a que en las últimas semanas se han revelado presuntas pruebas de estos actos.

Por el momento, Kim Garam se encuentra fuera del grupo de manera temporal, ya que Source Music, agencia subsidiaria de HYBE Labels, tomó la decisión ante las denuncias. No obstante, los internautas no están de acuerdo con esta medida, ya que la agrupación se ve perjudicada.

¿HYBE Labels ha conversado con la presunta víctima?

El 19 de mayo, el bufete Daeryun dio a conocer que presentaría pruebas que comprometen a Kim Garam de haber realizado bullying a su compañera Yoo Eunseo, seudónimo que se le ha dado. Los abogados pidieron que la empresa de HYBE Labels debería disculparse con su clienta y presentaron documentos en donde había un posible reporte con menciones a la integrante de LE SSERAFIM de haber cometido violencia escolar.

Kim Garam debutó el 2 de mayo con el grupo femenino LE SSERAFIM. Foto: HYBE/Source Music

De acuerdo con el medio de comunicación de Alkpop, HYBE Labels habría estado en conversaciones con la presunta víctima para tratar de llegar a un acuerdo, al igual que con Kim Garam. Esto se debería a que los abogados de Daeryun comunicaron que estaban discutiendo con la agencia de música una pronta solución.

Artículo sobre Kim Garam de LE SSERAFIM sobre acuerdo con HYBE Labels. Foto: captura de Allkpop

No obstante, un funcionario de la compañía surcoreana había hablado con el medio The JoongAng para indicar que no “se está considerando reemplazar a los miembros de LE SSERAFIM o convertirse en un grupo de cinco miembros”, por lo que se podría llegar a planear que la agrupación continúe con Kim Garam como integrante.