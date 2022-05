El regreso de GOT7: ¿cómo lograron las fans peruanas llevar su amor a Seúl?

[#GOT7_FOR8VER ] Happy 8th anniversary to GOT7! In Peru we celebrate this special day with this LED AD showing our love for you💚 Peruvian ahgases will stay here next to you 7 for many more years 🌟 •°•°•°•°•°•°•°•°•°•° Feliz 8vo aniversario a GOT7! En Perú lo celebramos con este panel LED 💚 Ahgases peruanos estaremos acá junto a ustedes por muchos años más 🌟 Agradecemos a los ahgases que asistieron y esperamos les haya gustado todo lo preparado! Recuerden seguir usando los hashtags de aniversario y también usar el ht #GOT7LEDinPeru #GOT7 #갓세븐_8주년_우린우리대로간다