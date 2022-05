Kim Shin Young descarta romance con Jiho, exintegrante de OH MY GIRL

El 20 de mayo, durante el programa de MBC “Kim Shin Young’s noon song of hope”, la comediante Kim Shin Young descartó los rumores de citas con Jiho, cantante de K-pop que hace poco dejó la agrupación OH MY GIRL. La ex MC de Show Champion aclaró que solo es amiga cercana de la artista.

Al iniciar la semana, un canal de YouTube promovió especulaciones sobre una relación sentimental entre las dos figuras del entretenimiento coreano. Las “evidencias” fueron los llamados ‘objetos de pareja’ (como zapatos, prendas de vestir, accesorios de mascarillas, brazaletes o anillos a juego).

PUEDES VER: Kim Garam deja LE SSERAFIM temporalmente y HYBE da su versión del caso de bullying

El canal también alegó que Jiho incluía a Kim Shin Young en los agradecimientos de los álbumes de OH MY GIRL desde el 2017 con el apodo de “Shin Ba”.

Kim Shin Young y Jiho fueron relacionadas en foros coreanos y Twitter. Foto: captura vía allkpop.

“Por primera vez en muchos años, la gente me ha enviado tantos mensajes de texto. Todos me enviaron estos links y hay rumores que circulan sin sentido. Mis rumores siempre son así, en los extremos. Primero me dije que no había forma que alguien creyera esto, pero al parecer ha llamado mucha atención”, comentó Kim Shin Young en su programa de radio.

Según la locutora, ella suele dar regalos frecuentemente a sus amigos, algo que explica los objetos similares con la artista. Kim también reveló que había muchos comentarios criticando su apariencia física en contraste con Jiho.

Kim Shin Youn es conductora de un programa musical donde entrevista a varios grupos de k-pop. Foto: MBC

“Lo más importante es que los rumores no son ciertos. No tenía idea de que yo daba esa impresión a la gente. Pero no lo puedo dejar pasar como un rumor más porque algunas personas podrían haber sido lastimadas. Ustedes no se están haciendo responsables por sus comentarios hirientes. Si deben decirme algo, vengan a verme a MBC”, expresó Kim Shin Young.

Respecto a Jiho, que no renovó contrato y salió de la girlband OH MY GIRL el 9 de mayo, comentó: “Hay una amiga mía que está comenzando un nuevo capítulo de vida. Por favor, no se interpongan en el camino de alguien con un futuro brillante. Vuelvo a repetir que (los rumores) no son ciertos. Ella usó mi ropa una vez, pero yo se la presté. Eso es todo”.

Jiho debutó con Oh My Girl en el 2015. Foto composición: WM Entertainment.

Jiho se fue de Oh My Girl

El 9 de mayo (KST), la empresa de WM Entertainment confirmó que Jiho no renovó su contrato por lo que se retira de la agrupación de Oh My Girl. Las demás integrantes continuarán como un grupo de 6 integrantes. Cabe mencionar que la primera miembro en irse fue JinE.