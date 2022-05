El disband de CLC no sorprende a los fans, porque era un secreto a voces desde hace mucho tiempo, pero sí los enoja, por cómo se dio el anuncio oficial por parte de CUBE Entertainment. El 20 de mayo, dos meses después del séptimo aniversario del grupo k-pop, la agencia finalmente confirmó que este no iba más y que las integrantes se enfocarían en sus proyectos solitarios en adelante.

Sin embargo, la empresa no se enfocó en dar un final adecuado a la que alguna vez fue una prometedora girlband, sino en el cierre de su sitio global de fans CLC U CUBE. Ello ha provocado críticas negativas de los Cheshire, quienes aguardaron por la noticia durante meses.

¿Qué dijo CUBE sobre la CLC?

CUBE inició su texto agradeciendo al fandom por amar y apoyar al grupo durante siete años. Acto seguido, se explayó en la clausura de la plataforma internacional en que las cantantes de “Helicopter” publicaban a menudo fotos y mensajes para sus admiradores.

“Como las actividades oficiales de CLC han terminado, nos gustaría informarles que la operación de CLC U CUBE finalizará a partir del 6 de junio de 2022. Estamos planeando permitirles leer las publicaciones durante un cierto período de tiempo para que pueda apreciar los preciosos recuerdos creados con las miembros”, se lee. En líneas aparte, precisan datos del cierre.

Finalmente, en el último párrafo, reiteran gratitud al público y también dedican palabras a las ídolos. “Animaremos de todo corazón a cada una de las siete integrantes que comienzan de nuevo en sus propios caminos”, puntualizaron, sin entrar en mayores detalles.

Anuncio de CUBE sobre separación de CLC. Foto: CUBE

¿Qué dicen los fans de CLC?

La decepción entre los Chesire puede verse en redes sociales y, tal como se detalla, se debe a la falta de un final adecuado para las artistas.

“Los que no son fanáticos no entenderán que no estamos enojados porque CLC se disolvió, es por cómo sucedió . La falta de respeto y el dolor por el que tuvieron que pasar (las chicas) nos enoja. Merecían ser tratadas tan bien por el impacto que tuvieron en el k-pop; sin embargo, las tiran como si no significaran nada”, señala una internauta, que recibió más de 400 ‘me gusta’.

Fans reaccionan al anuncio de CUBE. Foto: captura Twitter

Asimismo, los seguidores reclaman actualizaciones más precisas sobre los proyectos futuros de las integrantes que aún continúan bajo la firma.

“Esto tiene dos meses de retraso (en referencia a la finalización del contrato) y todavía no tenemos claridad sobre las actividades de Seunghee” y “Solo deja que Seunghee, Yujin y Eunbin se vayan ahora”, puede leerse al respecto en Twitter.