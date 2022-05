Luego de que las idols de TWICE se unieron a Instagram con cuentas individuales, el 19 de mayo a la medianoche (KST), JYP Entertainment anunció que Nayeon debutará como solista con “Im Nayeon”. Entérate aquí cuándo inicia la preorden oficial y la fecha de lanzamiento del primer miniálbum para una integrante del grupo k-pop.

¿Cuándo inicia la preorden de “Im Nayeon”?

Los fans de TWICE que deseen adquirir el miniálbum “Im Nayeon” podrán hacerlo a partir del 24 de mayo del 2022 a la 1.00 p. m. (KST). Cabe resaltar que la preorden estará disponible a nivel mundial.

Im Nayeon debutó junto con TWICE en el 2015. Foto: Naver x Dispatch

Horarios por países para la preventa de “Im Nayeon”

Estreno de “IM NAYEON” en Perú, México, Colombia y Ecuador : 11.00 p. m. (23 de mayo)

: 11.00 p. m. (23 de mayo) Estreno de “IM NAYEON” en Costa Rica y Guatemala : 10.00 p. m. (23 de mayo)

: 10.00 p. m. (23 de mayo) Estreno de “IM NAYEON” en Chile, Venezuela y Bolivia : 12.00 a. m. (24 de mayo)

: 12.00 a. m. (24 de mayo) Estreno de “IM NAYEON” en Argentina y Brasil : 1.00 a. m. (24 de mayo)

: 1.00 a. m. (24 de mayo) Estreno de “IM NAYEON” en España: 6.00 a. m. (24 de mayo).

Fecha de lanzamiento oficial del miniálbum “Im Nayeon”

Las redes sociales de TWICE publicaron una imagen promocional del miniálbum y se reveló que “Im Nayeon” se estrenará el viernes 24 de junio del 2022 a la 1.00 p. m. (KST).

Imagen promocional del primer miniálbum de Nayeon de TWICE, "Im Nayeon". Foto: JYP Entertainment

Horarios por países para el estreno de “Im Nayeon”

Estreno de “IM NAYEON” en Perú, México, Colombia y Ecuador : 11.00 p. m. (23 de junio)

: 11.00 p. m. (23 de junio) Estreno de “IM NAYEON” en Costa Rica y Guatemala : 10.00 p. m. (23 de junio)

: 10.00 p. m. (23 de junio) Estreno de “IM NAYEON” en Chile, Venezuela y Bolivia : 12.00 a. m. (24 de junio)

: 12.00 a. m. (24 de junio) Estreno de “IM NAYEON” en Argentina y Brasil : 1.00 a. m. (24 de junio)

: 1.00 a. m. (24 de junio) Estreno de “IM NAYEON” en España: 6.00 a. m. (24 de junio).

Fans de TWICE celebraron en redes

Debido a que será la primera integrante de TWICE en promocionar actividades en solitario con un miniálbum, ONCE (fandom del grupo k-pop) se adueñó de las redes sociales con mensajes de apoyo para su artista favorita.

Reacción de fans de TWICE por el próximo debut de Nayeon como solista. Foto: captura Twitter

Concierto de TWICE

Las integrantes de TWICE brindaron un concierto único en el Banc of California Stadium, siendo esta su primera presentación en un estadio de Estados Unidos. Las dos fechas fueron el 14 y 15 de mayo, las cuales hicieron sold out.