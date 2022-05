KARD envia saludos a todos su HIDDENS en Argentina! ¡Después de mucho el KPOP Regrese a Argentina! KARD 카드 anuncia concierto en Buenos Aires "2022 WILD KARD in ARGENTINA", ellos se presentarán en Palermo Groove (Av. Santa Fe 4389, C1425 CABA, Argentina) el viernes 5 de Agosto de 2022, en punto de las 19:30hrs Tipo de boleto y precios HIDDEN KARD PHOTO VIP - $32,000 *Incluye actividad VIP y boleto para el concierto* HIDDEN KARD HI TOUCH VIP - $25,000 *Incluye actividad VIP y boleto para el concierto* General - $13,000 * Precios de los boletos no incluyen cargos por el servicio * HIDDEN KARD VIP incluye: - Poster Oficial Laminado - Pase conmemorativo laminado y lanyard - Acceso anticipado al WILD KARD VIP - Hi touch o foto grupal con KARD * dependiendo del boleto VIP que adquieras* La venta de boletos para el concierto estará disponible en todos los puntos de venta de TICKETEK https://www.ticketek.com.ar/ a partir del Sábado 21 de Mayo de 2022 en punto de las 10am ¡No te quedes fuera! Evento presentado y producido por NINSHI CONCIERTOS www.ninshi.net