TWICE, CLC, iKON y otros grupos de K-pop que deben renovar contrato este 2022

La renovación del contrato es uno de los temas más importantes para los idols y los fans. En esta etapa, las agrupaciones de k-pop empiezan las negociaciones con sus agencias para mejorar las condiciones. En algunas ocasiones, el resultado puede ser la renovación de todos los integrantes del grupo o el retiro de alguno de estos. En casos más extremos, la disolución completa de boybands y girlgroups.

TWICE

Debut: 20 de octubre del 2015

Actualmente, TWICE, de la empresa JYP Entertainment, se encuentra realizando las dos nuevas fechas en Los Ángeles para la gira “4th World tour III”. A pesar de que las integrantes no han confirmado su renovación de contrato, algunos fans piensan que esto no se dará. Ellas deben volver a firmar en octubre de este año.

MONSTA X

Debut: 14 de mayo del 2015

El 9 de mayo, un funcionario de la empresa Starship Entertainment comunicó que Shornu, Kihyun y Hyungwon renovaron su contrato para continuar con MONSTA X. No obstante, este no es el caso de Minhyuk, Joohoney e I.M., quienes se encuentran en negociaciones para permanecer en la agencia o no.

CLC

Debut: 19 de marzo del 2015

El futuro de CLC es incierto luego de que Elkie, Sorn, Seungyeon y Yeeun dejaran la compañía de Cube Entertainment porque sus contratos terminaron. Además, Yujin debutó con el nuevo grupo de Kep1er tras ganar el programa “Girls Planet 999″

iKON

Debut: 15 de septiembre del 2015

El grupo de YG Entertainment volvió con una nueva canción titulada “BUT YOU”. Aún no se conoce la respuesta de la agrupación de la renovación de contrato. Cabe mencionar que ahora son 6 miembros, ya que B.I se retiró en el 2019. Asimismo, Bobby ya es papá desde el 2021.

Oh My Girl

Debut: 20 de abril del 2015

La compañía de WM Entertainment comunicó que seis integrantes renovaron sus contratos para seguir con Oh My Girl el 9 de mayo, a excepción de Jiho. Ella ya no formará parte de esta agrupación y publicó una carta donde agradecía a sus fans.

Day6

Debut: 7 de septiembre del 2015

El 1 de enero del 2022, Jae confirmó que no iba a renovar con JYP Entertainment después de mencionar que no tenía libertad creativa. Mientras tanto, los demás miembros se encuentran en servicio militar.

DIA

Debut: 14 de septiembre del 2015

Desde el 2016, varias integrantes de DIA han decidido retirarse del grupo. La primera en irse fue Seung Hee en el 2016, continuando con Eun Jin, Jenny y Som Yi. A pesar de ello, Chaeyeon está en su carrera de actuación y los internautas piensan que no van a renovar.

SEVENTEEN

Debut: 26 de mayo del 2015

Los 13 integrantes decidieron renovar su contrato el año pasado. Por lo tanto, SEVENTEEN continuará en la industria del k-pop por unos años más.