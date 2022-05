“ROAD TO MAX”: qué grupos estarán y cómo votar por el nuevo programa de Mnet

Ante el éxito de “Queendom 2″, el canal de Mnet planea lanzar “ROAD TO MAX”, un programa que ayudará a los grupos de k-pop. Los fans podrán votar por su grupo favorito durante el segundo periodo de nominaciones. Conoce aquí los detalles para apoyar a los idols.

Algunas agrupaciones, como BTS, BLACKPINK, Stray Kids, TWICE y otros, no serán participantes de esta competencia, ya que no cumplen con las reglas que la cadena ha propuesto. Esto quiere decir que son grupos conocidos, a diferencia de los que estarán.

Line up de “ROAD TO MAX”

La mayoría de las agrupaciones de k-pop que se encontrarán en el programa han debutado en los últimos años. Por lo tanto, el beneficio que dará “ROAD TO MAX” de Mnet es promocionarlos para que tenga más seguidores a nivel nacional e internacional. Solo los tres primeros lugares tendrían la oportunidad de hacer una presentación en “M! Countdown”, KCON y los premios MAMA (Mnet Asian Music Awards).

Los grupos son:

Billie

DKZ

GWSN

MCND

PURPLE KISS

SECRET NUMBER

Weeekly

Weki Meki.

La elección de estas agrupaciones fueron en base a los hashtags y eventos que los fans realizaron, pero no de Mnet.

¿Cómo votar para “ROAD TO MAX” de Mnet?

Las votaciones iniciaron el 13 y estarán disponibles hasta el 25 de mayo a las 3.00 p. m. (KST). En Perú sería el mismo día hasta 1. 00 a. m.

1. El primer paso para votar por un grupo en el “ROAD TO MAX” es acceder al siguiente LINK (https://www.mnet.world/). Ingresa a la opción que menciona el nombre del programa. Posteriormente, selecciona 1st GEN Voting del apartado ahora.

Pasos para votar en el "ROAD TO MAX" de Mnet. Foto: composición Mnet

2. Asimismo, se tiene que elegir VOTE y seleccionar dos grupos diferentes. De acuerdo con las reglas de Mnet, se puede votar una vez al día con dos agrupaciones distintas. En este caso, se daría para Billie y Purple Kiss. Da VOTE, opción que se encuentra al final de la pantalla, y listo.

Pasos para votar en el "ROAD TO MAX" de Mnet. Foto: composición Mnet

Para acceder a las votaciones se debe crear una cuenta y unirse a la sección de “ROAD TO MAX”, al igual que crear un nombre de perfil.