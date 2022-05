GOT7 continúa con el calendario de su comeback. En una reciente actualización, el grupo k-pop reveló el tracklist del EP homónimo que lanzarán tras una larga pausa grupal. Para alegría del fandom Ahgase, las canciones cuentan con la participación activa de los integrantes en el proceso creativo, algo que hace más significativo este esperado regreso musical.

En particular, el title track, de nombre “NANANA”, fue escrita y compuesta por el líder JAY B, a quien se le atribuye en gran medida que la boyband pudiera continuar como conjunto en el rubro después de dejar la agencia madre JYP a inicios del 2021.

Tracklist de “GOT7″

El EP “GOT7″ llegará con seis canciones. La principal o title promocional es “NANANA”, tema escrito y compuesto por el líder bajo el nombre de Def., en colaboración con otros creadores. Esta se ubica en la posición 3 del tracklist.

Im Jaebeom es el verdadero nombre de JAY B, el líder de GOT7. Foto: JYP

El famoso coreano de 28 años repite funciones en el primer tema del tracklist, “Truth”, así como en “Don’t leave me alone”, el último.

Mientras tanto, el vocalista principal Youngjae, también conocido como Ars, figura en los créditos de la segunda pista, “Drive me to the moon”, por letra, composición y arreglo.

Por su parte, el maknae Yugyeom escribió y compuso “Two” y “Don’t care about me”, cuarta y quinta pista de “GOT7″, respectivamente. El vocalista Jingyoung también participó en ambos aspectos creativos de la última canción citada.

Tracklist de "GOT7". Foto: @GOT7

¿Cuándo es el lanzamiento de “GOT7″?

El EP “GOT7″ será lanzado el lunes 23 de mayo, a las 6.00 p. m. (KST), bajo Warner Music Korea. En ese mismo momento, en Perú serán las 4.00 a. m. debido a la diferencia horaria con Corea del Sur.