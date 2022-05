PSY y Suga sumaron un nuevo éxito. El 11 de mayo se dio a conocer a los ganadores de “Show champion”, y para alegría de los fans de “That that”, la canción de ambas celebridades consiguió su primera victoria. Descubre cómo fue la celebración de los seguidores en redes por el 1st win de la colaboración en un programa musical.

“That that”: 1st win de PSY y Suga

“Show champion” presentó cinco canciones candidatas a llevarse el primer lugar en su ranking semanal, y “That that” consiguió proclamarse ganadora de la edición del 11 de mayo. Así fue el anuncio del ‘1st win’ de PSY y Suga de BTS.

“That that” superó a “Fearless”, de LES SERAFIM; “Shut down”, de CLASS:y; “C.I.T.T (Cheese In The Trap)”, de Moonbyul de MAMAMOO, y “If we ever meet again”, de Lim Young Woong; en “Show Champion”, programa musical de Corea del Sur en el que se presentan idols k-pop para promocionar sus más recientes lanzamientos.

"That that" de PSY y Suga de BTS fue una de las canciones candidatas en "Show Champion". Foto: MBC

PSY y Suga: fans celebraron 1st win

Debido a que el primer lugar de “That that” en “Show Champion” significó el 1st win de PSY y Suga en un programa musical coreano, fans felicitaron a los artistas con hashtags en Twitter.

Fans felicitaron a PSY y Suga de BTS por el '1st win' de "That that". Foto: captura Twitter

El 1st win de “That that” se sumaría al logro de la colaboración en las listas Billboard, ya que ingresó en el puesto #80 en Billboard Hot 100. Entérate AQUÍ qué otros reconocimientos obtuvo la colaboración de PSY y Suga desde su estreno.