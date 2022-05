(G)I-DLE llegará a Ciudad de México, Monterrey y Santiago de Chile con su tan esperado primer tour mundial: JUST ME ( )I-DLE. La girlband estrella de la joven generación del k-pop reveló el 12 de mayo (KST) la primera serie de ciudades que visitará con su gira de conciertos y los citados territorios de Latinoamérica figuran entre los escogidos.

Fans locales celebran en redes sociales que cumplirán el sueño de ver a Miyeon, Soyeon, Yuqi, Minnie y Shuhua deleitando en tierras latinas con lo mejor de su repertorio. ¿Cuándo son los shows de las cantantes de “Tomboy”?

El mencionado grupo femenino de la agencia CUBE Entertainment había programado su primer tour mundial para el 2020: I-LAND: WHO AM I, pero este fue pospuesto sin fecha fija debido a la COVID-19. Tiempo después, la situación poco alentadora de la pandemia en ese entoces llevó a que esta gira sea cancelada y, en su lugar, la girlband transmitió un concierto del mismo nombre a escala global.

Dos años después, con la reactivación de los conciertos en todo el mundo, el quinteto sorprendió a su fandom Neverland al confirmar que este 2022 viajarán desde Corea del Sur a distintos países para llevar su música con una primera gira, la cual ahora toma el nombre de JUST ME ( )I-DLE.

Tour mundial JUST ME ( )I-DLE: ciudades confirmadas

La primera gira mundial de (G)I-DLE arrancará en Corea del Sur en junio de 2022. Posteriormente, las artistas llegarán a ocho puntos de Estados Unidos y luego pasarán por Chile y México. Por último, regresarán a Asia.

Shuhua, Soyeon, Minnie, Yuqi y Miyeon son las integrantes de (G)I-DLE. Foto: CUBE

A continuación, las ciudades incluidas en JUST ME ( )I-DLE y las respectivas fechas de los conciertos. Si tu territorio no figura en esta relación no debes perder la esperanza, pues el afiche indica que pronto serán anunciadas más sedes.

Seúl, Corea del Sur: 18 y 19 de junio

Los Ángeles, Estados Unidos: 22 de julio

San Francisco, Estados Unidos: 24 de julio

Seattle, Estados Unidos: 27 de julio

Dallas, Estados Unidos: 30 de julio

Houston, Estados Unidos: 1 de agosto

Chicago, Estados Unidos: 3 de agosto

New York, Estados Unidos: 5 de agosto

Atlanta, Estados Unidos: 7 de agosto

Santiago de Chile, Chile: 10 de agosto

Ciudad de México, México: 12 de agosto

Monterrey, México: 14 de agosto

Yakarta, Indonesia: 27 de agosto

Manila, Filipinas: 11 de septiembre

Tokio, Japón: 16 y 17 de septiembre

Singapur: 1 de octubre.