Na Chul, popular actor de “Vincenzo”, murió a los 36 años de edad

El mundo de los k-dramas se viste de luto por la muerte de Na Chul. El actor, figura de populares series coreanas como “Vincenzo” —con Soong Joong Ki y Jeon Yeo Been—, “Las hermanas” y “Weak hero class 1″, falleció a la edad de 36 años durante la mañana del sábado 21 de enero (KST). La noticia de su deceso fue comunicada horas después, ese mismo día, por funcionarios del mundo del entretenimiento, de acuerdo con los reportes de medios coreanos como Star News.

Según los informes, el colega de Song Joong Ki en el drama coreano “Vincenzo” se encontraba recibiendo tratamiento por un problema de salud reciente. No se especificó qué padecía el intérprete.

Los restos del difunto Na Chul serán velados en la sala funeraria de la Universidad de Soonchunhyang, Yongsan-gu, en Seúl. Entretanto, su cortejo fúnebre está programado para las 8.00 a. m. del 23 de enero (KST).

Na Chul nació el 24 de diciembre de 1986 en Corea del Sur. Foto: Naver

¿Quién fue Na Chul?

Na Chul nació el 24 de diciembre de 1986 y debutó como actor de teatro en 2010. Dos años después de pararse en las tablas por primera vez, dio el salto a la pantalla chica en 2012 con Jeon Woo Chi, una comedia histórica de fantasía que gozó de buen rating durante su emisión por KBS2.

Desde ese entonces, hasta el 2022, sumó a su repertorio de k-dramas más de 10 títulos, la mayoría de estos ampliamente conocidos por los fans del Hallyu.

Además de los ya citados “Vincenzo”, “Weak hero class 1″ y “Las hermanas” (con Kim Go Eun), entre sus series figuran “Secret forest 2”, “Touch your heart”, “D.P.”, “Through the darkness” y “Happiness”.