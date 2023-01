“Alquimia de almas” 2 en Netflix, ESTRENO: ¿a qué hora salen y dónde ver los capítulos 1 y 2?

El estreno de “Alquimia de almas 2″ en Netflix Latinoamérica es una realidad. La segunda temporada de la serie coreana dirigida por Park Joon Hwa ha llegado a la región a días de que su capítulo final fuera transmitido en Corea del Sur y otros países de Asia. Esta vez con Go Youn Jung en lugar de Jung So Min, Lee Jae Wook protagoniza la continuación de “Alchemy of souls”, una de las k-dramas sageuk (de temática histórica) que gozó de mayor popularidad a nivel mundial en los últimos meses.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 1 y 2 de “Alquimia de almas” 2 en Netflix?

Dos capítulos de “Alquimia de almas 2″ serán liberados en Netflix Latinoamérica cada sábado, desde el 21 de enero del 2023. Los capítulos 1 y 2 fueron lanzados en el servicio de streaming en la citada fecha.

La dinámica de emisión se repite para los Estados Unidos y Brasil, países que tampoco pudieron gozar del estreno en simultáneo a Corea del Sur.

"Alquimia de almas" parte 2. Foto: tvN

Estreno de capítulos 1 y 2 de “Alquimia de almas” 2 en Netflix: horarios por país

En Perú, el lanzamiento de los dos primeros capítulos fue concretado en la madrugada del 21 de enero. Revisa en esta lista los horarios de estreno según tu país.

Ver los capítulos 1 y 2 de “Alquimia de almas 2″ en Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 a. m.

2.00 a. m. Ver los capítulos 1 y 2 de “Alquimia de almas 2″ en México, Guatemala y Honduras: 1.00 a. m.

1.00 a. m. Ver los capítulos 1 y 2 de “Alquimia de almas 2″ en Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay: 3.00 a. m.

3.00 a. m. Ver los capítulos 1 y 2 de “Alquimia de almas 2″ en Chile, Argentina y Brasil: 4.00 a. m.

Tráiler de “Alquimia de almas 2″

¿De qué trata “Alquimia de almas 2″?

Bajo el título completo “Alquimia de almas: luz y sombra”, la segunda temporada es más oscura que la entrega previa. La historia se sitúa tres años después de los hechos fatales que separaron a Jang Uk y Nak Su.

De regreso a la vida gracias a la piedra del hielo, pero también atormentado por estos poderes divinos y la partida de su amada, el joven Jang ahora caza a los cambia almas por órdenes del rey.

Un día, su camino se cruzará con el de la heredera de Jinyowon, Jin Bu Yeon, una guapa y osada muchacha sin recuerdos que alberga en su cuerpo el espíritu de Nak Su.

"Alquimia de almas parte 2". Foto: tvN

”Alquimia de almas” temporada 2: reparto

Lee Jae Wook lideró el elenco de “Alquimia almas 2” junto con Go Youn Jung. En la primera parte, Jung So Min (”Playful kiss”) tuvo el protagónico femenino, pero dejó el estelar porque así lo requirió el guion escrito por las hermanas Hong.

En esta lista, conoce la relación de actores principales de la segunda temporada y cuáles fueron sus personajes.

Lee Jae Wook fue Jang Uk

Go Youn Jung fue Jin Bu Yeon / Nak Su

Jung So Mun fue Mu Deok Yi / Nak Su

Hwang Min Hyun fue Seo Yul

Yoo In Soo fue Park Dang Goo

Arin fue Jin Cho Yeon

Shin Seung Ho fue Go Won.