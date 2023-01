Si esperabas a ver “Alquimia de almas 2” en Netflix Latinoamérica, por fin llegarán los 10 capítulos del k-drama a la plataforma de streaming. La serie coreana es protagonizada por Lee Jae Wook y Go Yoon Jung en su segunda temporada, la cual se emitió en Corea en diciembre. El final de “Alchemy of souls” también fue transmitido el último 10 de enero por el canal tvN, además de que fue visto en sitios no oficiales por los espectadores que no resistieron la tentación de los spoilers.

A pesar de que el público latino de k-dramas es abundante, varias producciones dejaron de estrenarse en simultáneo en Netflix. Ahora la plataforma prioriza el doblaje al español para incluir a una audiencia más grande, pero en consecuencia también se genera retraso de los estrenos.

Fecha de lanzamiento en Netflix Latinoamérica

“Alquimia de almas 2” ya estaba disponible en Netflix, pero solo en algunos países de Asia, como Corea, Japón, Indonesia, Filipinas, etc. A partir del 21 de enero, los 10 episodios que forman la segunda parte del drama también se podrán ver en México, EE. UU. y países de Sudamérica.

"Alquimia de almas" parte 2. Foto: tvN

“Alquimia de almas 2”: horarios de estreno en Netflix

Estreno de “Alquimia de almas 2″ en Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 a. m.

Estreno de “Alquimia de almas 2″ en México, Guatemala y Honduras: 1.00 a. m.

Estreno de “Alquimia de almas 2″ en Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay: 3.00 a. m.

Estreno de “Alquimia de almas 2″ en Chile, Argentina y Brasil: 4.00 a. m.

Tráiler de “Alquimia de almas: luz y sombra”

La segunda parte de “Alchemy of souls” narra acontecimientos ocurridos tres años después de la primera entrega. Jang Uk, que logró sobrevivir tras el dramático final de la parte uno, se encontrará con Jang Bu Yeon, una mujer que en realidad alberga el alma de Naksu.